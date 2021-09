Sofia Vergara, l’actrice la mieux payée d’Hollywood : quel est son salaire de millionnaire

Sofia Vergara Elle est l’une des actrices latines les mieux placées à Hollywood au cours des dernières décennies, ce qui a été démontré dans le dernier classement féminin Forbes des interprètes les mieux payées de l’année écoulée. Découvrez ici pourquoi la lauréate du SAG Award et nominée aux Emmy et aux Golden Globes a remporté le salaire le plus élevé parmi les femmes.

Une donnée à garder à l’esprit est que la pandémie de coronavirus a durement touché diverses productions cinématographiques et télévisuelles en cours de développement. C’est pourquoi ces contenus ont dû reporter leur tournage et certains ont été annulés, ce qui a porté un sérieux coup aux revenus des stars. Dans le cas du cinéma, on peut dire qu’ils ont été doublement victimes, puisqu’en général il y a un deuxième accord pour le nombre de billets vendus dans le monde.

+ Sofia Vergara, l’actrice la mieux payée d’Hollywood

Selon le dernier rapport de Forbes, publié en octobre 2020, Sofia Vergara a déboursé environ 43 millions de dollars. Cela est dû à 500 000 € par épisode qu’il a gagné dans la série Famille moderne et pour avoir fait partie du jury de L’Amérique a du talent, qui vous garantit « au moins 10 millions de dollars par saison », en plus des autres contrats publicitaires.

Ses 43 millions de dollars en 2020 étaient juste un peu inférieurs à ce qu’il gagnait en 2019, où il gagnait 44,1 millions de dollars. La télévision a été la première formation en temps de pandémie et Famille moderne était l’un des programmes les plus choisis par les téléspectateurs, ce qui est également démontré en voyant sur la liste Ellen Pompeo (8e, 19 millions) pour L’anatomie de Grey déjà Elisabeth Moss (9e, 16 millions) pour Le conte de la servante.







Ce rapport de Forbes voyons une fois de plus inégalités salariales entre hommes et femmes, car le Top 10 des femmes dépensent un total d’environ 254 millions de dollars. En échange, le quota masculin vient de l’obtention de près de 550 millions de dollars au total, avec The Rock à la première place avec 87,5 millions de dollars gagnés en 2020. Passez en revue les dix premiers classements :

1- Sofia Vergara : 43 millions de dollars

2- Angelina Jolie : 35,5 millions

3- Gal Gadot : 31,5 millions

4- Mélissa McCarthy : 25 millions

5- Meryl Streep : 24 millions

6- Emily Blunt : 22,5 millions

7- Nicole Kidman : 22 millions

8- Ellen Pompeo : 19 millions

9- Elisabeth Moss : 16 millions

10- Viola Davis : 15,5 millions