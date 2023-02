Les Batman qui apparaîtront dans The Flash ne sont pas les Dark Knight du prochain DCU

in

Bandes dessinées DC

La bande-annonce du film Flash montrait les versions de Batman interprétées par Ben Affleck et Michael Keaton, mais James Gunn veut un autre nom pour le personnage.

©Warner Bros.Michael Keaton revient en tant que Batman

La bande annonce du film Éclair, réalisé par Andy Muschietti et mettant en vedette Ezra Miller dans le rôle de Scarlet Runner, présentait deux versions de Batman. D’un côté, nous avons le propriétaire du Univers étendu DC, Ben Affleck. De l’autre, le Dark Knight de la fin des années 80 et du début des années 90 avec Michael Keaton. Les deux héros entreront en action dans une intrigue qui, selon la bande-annonce, montrera comment « Différents mondes s’affrontent ».

Dans ce contexte, de nombreux fans de Bandes dessinées DC ils se demandent lequel de ces Batman sera celui qui restera comme version définitive du Univers DC Qu’est-ce que vous prévoyez James Gunn et Peter Safran. À l’époque, lorsque Walter Hamada était à la tête de l’entreprise, on disait que Michael Keaton resterait le Batman du grand écran, agissant comme mentor pour Supergirl de Sasha Calle et Batgirl de Leslie Grace.

Qui sera Batman dans le nouveau DCU ?

La vérité est que Hamada est hors de l’équation, Batgirl a été annulé et le Univers étendu DC comme nous le savons, il subira une redémarrer du film Éclair. James Gunn Il a déjà avancé dans une vidéo la stratégie qu’il a prévue pour la marque et quels sont les prochains projets que l’on peut s’attendre à voir aussi bien au cinéma, à la télé qu’au jeu vidéo dans 8 ou 10 ans.

Une rumeur sur Internet signalait que le Batman du nouveau DCU Ce serait un acteur qui a déjà utilisé le manteau de la chauve-souris dans le passé et beaucoup ont été encouragés à spéculer avec des noms comme George Clooney et Christian Bale. L’acteur de la trilogie Dark Knight a assuré à une autre occasion qu’il prêterait à nouveau son corps au personnage avec la bénédiction du réalisateur de ces films, le talentueux cinéaste Christopher Nolan.

Cependant, James Gunn Il a de nouveau utilisé Twitter pour répondre à cette alternative et a déclaré à un utilisateur que l’acteur de son projet Dark Knight, intitulé Batman : le brave et l’audacieux, où Bruce Wayne fera équipe avec son fils Damian, le nouveau Robin, sera en l’occurrence un tout nouvel interprète pour la franchise. Nous pouvons donc exclure Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale et George Clooney. Rappelons que la version de Robert Pattinson est un autre monde en dehors de la franchise principale.

