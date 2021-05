Les tendances annulées de Spider-Man 4 de Sam Raimi sur ce qui serait son 10e anniversaire

Ce serait aujourd’hui le dixième anniversaire de Sam Raimi Homme-araignée 4 si la suite a été publiée lors de sa première annonce. Dans un tweet posté par Sony Pictures en 2009, la date de sortie du film était le 6 mai 2011. Finalement, le film a été abandonné avant le début du tournage, et les fans ont passé la dernière décennie à se demander ce qui aurait pu être si Tobey Maguire avait une dernière aventure.

Reconnaissant le dixième anniversaire du film non réalisé, certains fans expriment leur tristesse d’avoir manqué quelque chose Spider-Man 4. Accompagné d’un GIF d’une personne allongée face contre terre sous la pluie, un tweet dit: « Spider-Man 4 de Sam Raimi était censé sortir il y a 10 ans aujourd’hui ….. »

En publiant un GIF de Tobey Maguire en train de pleurer, un autre fan se lamente: « Il y a 10 ans aujourd’hui, nous aurions eu Spider-Man 4… sans doute l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de l’histoire de la bande dessinée … c’était censé être le meilleur film … et il n’a jamais été réalisé. «

« Je me souviens que mon père m’avait tout dit sur Spider-Man 4 quand j’étais enfant, et comment il allait présenter Vulture et autres », dit quelqu’un d’autre. « Triste de ne jamais avoir pu le voir. »

« Difficile de croire que ce film était censé sortir il y a 10 ans aujourd’hui », ajoute un autre fan. « Je me souviens que j’ai été très déçu d’apprendre qu’il a été annulé en faveur du redémarrage (TASM). Espérons que ces rumeurs sont vraies sur un Spider-Man 4 se passe après Docteur Strange 2. «

J’espère aussi voir Spider-Man 4 finissent par se produire pour de vrai un jour, un autre fan a écrit: « Tout le monde pense qu’il y a une possibilité après le prochain succès de Pas de chemin à la maison et Multivers de la folie, qu’ils pourraient ouvrir le multivers pour l’univers de Raimi et nous obtenons enfin Spider-Man 4?? Pensez que la différence d’âge de 3 à 4 ans serait un tbh dynamique bienvenu. «

Pendant que Spider-Man 3 n’était pas sans ses critiques lors de sa sortie en 2007, le film de super-héros était toujours un énorme succès au box-office. Initialement, Sony avait prévu de ramener Raimi pour diriger Spider-Man 4 avec Tobey Maguire prêt à revenir en tant que web-slinger titulaire. Malheureusement, le scénario a subi des réécritures sans fin au cours des prochaines années, culminant avec Sam Raimi départ du projet en 2010.

«Je voulais que ce soit génial», a expliqué Raimi plus tard dans une session de questions-réponses sur Reddit. « Je voulais que vous l’aimiez. Mais je n’y suis jamais arrivé. Alors j’ai pensé qu’il valait mieux que je m’arrête. »

Comme nous le savons maintenant, nous avons vu plusieurs incarnations de Homme araignée dans les années qui ont suivi. Andrew Garfield reprendrait le rôle dans le premier redémarrage, L’incroyable homme-araignée, et plus tard repris le rôle dans une suite. Tom Holland joue maintenant Peter Parker dans le MCU, et son troisième film solo dans le rôle, Spider-Man: pas de retour à la maison, sortira cette année. On dit que Maguire et Garfield font des apparitions spéciales, tandis que Spider-Man 2‘s Doc Ock (Alfred Molina) et L’incroyable Spider-Man 2Electro (Jamie Foxx) sont confirmés.

Pendant ce temps, Sam Raimi est revenu à Marvel pour diriger une autre suite de super-héros. Il a réalisé le prochain film Docteur Strange dans le multivers de la folie, la suite de l’original Docteur Strange film avec Benedict Cumberbatch. Parce que ce film présente également un multivers, on ne sait pas qui pourrait également apparaître dans cette histoire. Il sortira le 25 mars 2022.

