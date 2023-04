Cette application vous indique si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers Android 14

Votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO est-il compatible avec la future grosse mise à jour Android ? Découvrez grâce à cette application.

La face avant du Xiaomi 13 Pro, probablement l’un des premiers téléphones à recevoir la future mise à jour vers Android 14

rejoindre la conversation

Alors que certains téléphones Xiaomi attendent toujours l’arrivée de la mise à jour vers Android 13, les propriétaires de certains des modèles les plus récents de la firme pékinoise réfléchissent déjà à la future mise à jour vers Android 14 qui sortira par Google à la fin de l’été, et peu de temps après, il commencera à atteindre les premiers mobiles compatibles.

Xiaomi n’a pas encore confirmé quels téléphones recevront la prochaine mise à jour du système d’exploitation. Cependant, aujourd’hui, nous pouvons déjà avoir une idée des smartphones qui se mettront à jour vers Android 14, et c’est même possible vérifier si un mobile Xiaomi recevra la nouvelle version grâce à une application gratuite.

Avec MIUI Downloader Pro, vous pouvez savoir si votre Xiaomi recevra Android 14

L’application en question est Téléchargeur MIUI Proun outil gratuit dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, et qui, entre autres, vous permet de télécharger la dernière version disponible de MIUI sur n’importe quel mobile Xiaomi.

L’une des fonctions les plus intéressantes de cette application réside dans sa possibilité de déterminer si un smartphone sera compatible avec la future mise à jour Android, avant que Xiaomi lui-même n’ait révélé ses plans. Pour ce faire, il tient compte de la politique d’assistance de l’entreprise et des caractéristiques de l’appareil utilisé, de telle sorte qu’il est capable de statuer (assez efficacement) si le smartphone sera compatible ou non avec la nouvelle version du système.

Étant donné que l’application n’est pas basée sur une liste officielle des appareils confirmés par Xiaomi pour recevoir la mise à jour, les estimations peuvent être fausses. Cependant, les données proposées par l’application sont intéressantes, et dans la plupart des cas les informations sont exactes.

Pour utiliser MIUI Downloader Pro et savoir si votre Xiaomi recevra Android 14, il vous suffit de télécharger et installer l’application gratuitement via Google Play et accordez à l’outil les autorisations nécessaires. Sur l’écran initial de l’application, vous verrez un avis qui vous dira si votre mobile est, ou n’est pas, parmi les plus chanceux.

Télécharger sur Google Play | Téléchargeur MIUI Pro

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?