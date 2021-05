‘Nier Replicant’: une expérience RPG unique en son genre (Critique)

Jusqu’à il y a quelques années, le nom de Yoko Taro n’était pas facilement reconnaissable parmi les joueurs, et bien qu’il ne soit toujours pas aussi emblématique que les créateurs de la stature de Hideo Kojima ou Neil Druckmann (avec toutes ses controverses), la vérité est que cet étrange L’homme japonais a expérimenté dès le début de sa carrière la portée du jeu vidéo dans la gestion du récit et la manière dont ses scénarios peuvent être exploités.

Dix ans se sont écoulés depuis que «Nier» est passé sans douleur ni gloire en Occident, un jeu de rôle qui a subi une transformation radicale qui a séparé son concept initial de celui vu par le public japonais à cette époque et qui a gagné en notoriété avec l’arrivée de «Nier Automata »En 2017, Square Enix a mis ses meilleurs efforts dans un jeu qui captivera ceux qui ne connaissent pas cette histoire et qui captivera les fans de l’original.

« Nier Replicant ver.1.22474487139 » nous place dans un futur lointain où l’humanité est entrée dans une sorte de nouveau « Moyen Âge », où un jeune homme doit prendre soin de sa sœur, Yonah, après avoir été atteint d’une redoutable maladie connue sous le nom de « le gribouillage noir », ce qui le rend de plus en plus faible.

De plus, le monde de « Nier Replicant » est infesté d’étranges créatures appelées « ombres », qui rendent difficile le commerce entre les habitants de différentes villes, donc uniquement avec l’aide de Grimoire Weiss, un étrange livre de magie parlant , notre héros peut trouver la clé pour sauver la vie de sa sœur et accessoirement mettre fin aux ombres.

Inutile de dire que le récit de ce jeu est extrêmement déprimant, car le joueur à travers son voyage rencontrera d’innombrables personnes dont les histoires tournent autour de la douleur et de la souffrance d’habiter un monde qui, sans qu’il soit nécessaire de le soupçonner, grandit, quelque chose qui est extrêmement habituel dans les jeux RPG Square Enix.

Mais « Nier Replicant » aborde ce problème non seulement du point de vue du protagoniste. Sa structure narrative de fins différentes (cinq au total, chacune étant un complément à la précédente) permet de répéter les événements de la première campagne (sans avoir à repartir du début, heureusement), de se mettre parfois à la place de l’ennemi, comprendre son histoire et ses motivations, qui vous font vous sentir plus mal quand vous devez l’achever.

Heureusement, le jeu offre aussi trop de moments de relief à travers les interactions entre ses personnages. Le portrait de Laura Bailey dans le rôle de Kaine (que nous avons déjà entendu sous le nom d’Abby dans The Last of Us Part II) présente des dialogues si cyniques qu’il brise complètement le stéréotype de « la belle guerrière » de n’importe quel RPG japonais, et ses frictions constantes avec Grimoire. Weiss sont extrêmement drôles.

Il n’y a pas grand chose à souligner sur son système de combat car dans cette section « Nier Replicant » n’est pas un jeu qui se soucie trop de réinventer le genre RPG, et ce n’est pas mal du tout. Le jeu propose des commandes magiques de base et des combats au corps à corps avec un système de progression basé sur des niveaux d’expérience et des «mots magiques» qui, sans être trop compliqués, offrent une expérience agréable à tous ceux qui gardent le contrôle.

Alors que la formule générale du monde ouvert semble présenter quelque chose de similaire à « The Legend of Zelda », le titre change parfois l’angle de jeu pour s’adapter à des formats aussi disparates que « Diablo II » ou « Resident Evil », créant de véritables hommages qui resteront gravé dans la mémoire du joueur.

Il y a même des moments où « Nier Replicant » se limite à assombrir l’écran et à nous offrir une aventure guidée à travers le texte, créant une atmosphère envoûtante qui cherche à imiter en quelque sorte le monde onirique dans lequel ses personnages sont capturés de temps en temps. Ou simplement raconter certains de vos souvenirs.

Un de ses points les moins favorables serait celui de ses missions secondaires, qui pour être trop nombreuses résultent parfois redondantes, monotones ou n’offrent pas grand-chose à la mosaïque générale de l’histoire, de sorte que la progression de cette section par les programmeurs est perceptible en revisitant « Nier Automata ». Sauf pour une mission dont la seule récompense est une chanson en duo entre deux de ses personnages, et c’est l’un des meilleurs gains qu’un jeu vidéo puisse offrir.

Bref, «Nier Replicant» est un jeu qui a l’air et surtout sonne plutôt bien (l’une des meilleures bandes sonores qui aient été réalisées depuis des années), présentant un design d’environnements et de personnages qui parviennent à se démarquer de tout RGP contemporain.

Il ne sera peut-être pas en mesure d’impressionner ceux qui ont passé trop de temps avec la nouvelle génération de consoles, mais chez le joueur prêt à ouvrir son esprit à ce que Square Enix a à offrir, il trouvera un titre plein de soin, de passion et plus. tout engagement à démontrer le potentiel du jeu vidéo comme moyen d’expression artistique.