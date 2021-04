Les AirTags et Tile sont un autre exemple du contrôle d’Apple poussant ses concurrents hors de son écosystème

La tuile l’a très noire. Les petits localisateurs qui permettent de retrouver des objets perdus avaient leur charme, mais ils ont été ébranlés par le lancement final (et tant attendu) des Apple Airtags.

Au niveau fonctionnel, il n’y a pas de différences majeures: ce sont deux appareils pratiquement identiques qui font fondamentalement la même chose. Le problème? Qu’Apple est sur plus d’un milliard d’appareils pour profiter de ces dispositifs de localisation. Voyons qui est le beau (avec ou sans Tile) qui peut rivaliser avec ça.

Tile fait face à l’impossible: l’écosystème

Il n’y a rien de nouveau dans l’approche AirTags, mais ce n’est pas important: la société de Cupertino a toujours su tirer parti des «vieilles» idées dans des produits qu’elle affine et lance comme si elles étaient nouvelles. Ce que font les AirTags, les appareils Tile (et d’autres fabricants) l’ont déjà fait, mais la différence réside dans l’écosystème Apple.

L’argument Tile contre Apple est intéressant car il ne s’agit pas du tout de balises – il s’agit du téléphone. Apple fait des choses avec Bluetooth sur votre iPhone que les applications tierces ne peuvent pas. Il y a des avantages en termes de durée de vie de la batterie et de confidentialité – mais aussi des effets anticoncurrentiels – Benedict Evans (@benedictevans) 22 avril 2021

Cet écosystème signifie qu’à l’heure actuelle, plus de 1 000 millions d’appareils peuvent fonctionner avec les AirTags tout de suite, ne rien faire. Tile tente depuis longtemps d’élargir son propre écosystème en signant des alliances avec Qualcomm ou Toshiba, mais une fois de plus, la taille d’Apple rend difficile sa concurrence.

Apple le sait bien, et pour éviter d’éventuelles poursuites pour comportement de monopole, il a pris soin d’annoncer récemment le ouvrir votre nouveau réseau Find My à des tiers.

Certains produits se sont déjà inscrits pour faire partie de cet écosystème d ‘ »objets perdus potentiels », et parmi eux se trouvent les localisateurs Chipolo, qui fonctionnent également essentiellement comme des tuiles ou des AirTags et qui agissent de manière analogue.

Comme l’explique l’analyste Benedict Evans, ce type de mouvement est courant dans les grandes entreprises, qui lancent de nouveaux produits et services ils tirent essentiellement parti des vieilles idées.

Cinéma et pop-corn

Le marché est impitoyable face à ces types de situations. Si une petite entreprise crée quelque chose d’utile qui peut être intégré dans un produit de grande entreprise, ce dernier le copiera et l’intègrera presque en toute sécurité. Que va-t-il se passer alors? Que la petite entreprise qui a créé ce module complémentaire ne sera pas en mesure de rivaliser et devra probablement fermer ses portes.

Radios dans les voitures

Lavage de voiture plus essence

Maïs soufflé dans les cinémas Une liste interminable. – Steven Sinofsky (@stevesi) 22 avril 2021

Est arrivé et se produit constamment dans l’industrie informatique, mais aussi dans d’autres types d’industries. Il a été souligné par Steven Sinofsky, qui a longtemps été l’un des principaux responsables du développement de Windows et Office chez Microsoft.

L’exemple classique, celui avec le pop-corn au cinéma: Les gens les achetaient à l’extérieur et les emmenaient au cinéma, alors les propriétaires des cinémas ont pris une décision logique: ils ont mis des stands de pop-corn à l’intérieur de leurs cinémas (à des prix, d’ailleurs, exorbitants dans de nombreux cas) et ont détruit la concurrence.

Ce faisant, ils «détruisent» la concurrence —Amazon fait l’objet d’une enquête pour quelque chose comme ça dans l’UE—, parce que l’écosystème fait de ceux qui ont fourni ce produit ou service éclipsé par le géant de la technologie qui a mis en œuvre cette même idée.

Est-ce injuste? Assurance. Pouvons-nous faire quelque chose pour l’éviter? Cela a une réponse difficile, et il n’est pas possible d’interdire à Apple de lancer ses AirTags, surtout quand ils ont eu l’ingénieux détail d’ouvrir leur standard pour que d’autres s’inscrivent (bien que pour cela ils doivent intégrer la puce U1 que bien sûr, seule Apple fabrique et vend).

Tout n’est pas perdu, bien sûr, mais la réalité est que l’apparition des AirTags maintenant complique beaucoup la vie pour des entreprises comme Tile. Nous verrons comment réagit cette firme.