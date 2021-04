Après Bridgerton, regardez la page Rege-Jean briller dans ces autres rôles

Pour un acteur dont tout le monde ne peut s’empêcher de parler de Regé-Jean Page, il semble bien qu’il soit sorti de nulle part pour captiver le public dans le hit de Netflix Bridgerton. En tant que Simon Bassett (le duc de Hastings), il a positivement charmé la future épouse Daphné (Phoebe Dynevor) et beaucoup d’autres qui sont venus dans son cercle. Par procuration, Page a attiré l’attention de nombreux téléspectateurs Netflix, mais, comme quiconque sait quelque chose sur le secteur du divertissement vous le dira, il n’est certainement pas sorti de nulle part.

En fait, Page avait un travail assez solide qui semble avoir mis à profit ses muscles d’acteur avant d’être « découvert » dans Bridgerton. Avec une compréhension innée de l’espace de l’acteur, il a solidement construit son art à la fois dans des pièces d’époque, des rôles contemporains et des pièces très avant-gardistes. Avec l’énorme base d’abonnés de Netflix, il n’est pas surprenant que Page ou Bridgerton a pris feu comme eux. (En fait, maintenant que l’acteur a quitté la série, on parle beaucoup qu’il aurait pu faire cela pour rejoindre le casting de Panthère noire 2. Gardez à l’esprit que ce n’est que parler, et que Bridgerton, tel qu’il est mis en place, n’allait probablement pas l’inclure dans le nombre de saisons pouvant suivre car il s’agit d’une série d’anthologies). Cependant, si vous voulez vraiment vous divertir avec le travail de cet acteur, vous serez plus qu’heureux de découvrir ces rôles qui ont clairement montré que Regé-Jean Page était toujours un acteur à regarder.

Page Regé-Jean dans Moteurs mortels

En assumant le rôle de soutien du capitaine Khora dans un grand film du maître du grand, Peter Jackson, Page fait un travail solide ici. Dans cette histoire basée sur le livre de Philip Reeve, nous sommes plongés dans un monde de villes en mouvement qui doivent littéralement dévorer d’autres villes pour survivre. Bien que ce ne soit peut-être pas le plus réussi des films de Jackson, Page parvient à se distinguer parmi un casting qui comprend Hera Hilmer et Hugo Weaving (entre autres). Comme indiqué précédemment, Page n’est pas la star ici, mais le fait qu’il soit capable d’être mémorable au milieu de toute l’action et des effets spéciaux en dit long sur la façon dont il est capable de commander l’écran quand il est temps de briller. Le rôle du capitaine Khora est assez essentiel (enfin dans les scènes dans lesquelles Page est), et il en témoigne fort qu’il a tiré le meilleur parti de ce rôle. Il y a de fortes chances que Page ait vu que c’était une grande opportunité de travailler avec un maître comme Peter Jackson et c’est évidemment quelque chose que l’acteur n’allait pas refuser.

Page Regé-Jean dans L’amour de Sylvie

Dans cette romance Amazon Original, Rege-Jean Page joue le rôle de Chico Sweetney. Encore une fois, Page joue un rôle de soutien et aime son travail dans Moteurs mortels il est au cœur de l’histoire racontée. L’amour de Sylvie est un film romantique très stylisé qui suit Sylvie (Tessa Thompson) et Robert (Nnamdi Asomugha) en amoureux sur fond d’une Amérique des années 1950 en mutation. Ces deux-là semblent faits l’un pour l’autre mais ce sont les aléas de la vie (carrière, distance dans les relations) qui pèsent le plus sur Sylvie et Robert. Rege-Jean Page est un personnage qui tourne autour de la procédure qui ajoute une autre couche aux décisions que nos personnages doivent prendre. Honnêtement, il ne semble pas avoir assez de temps à l’écran et on se demande si ce beau film aurait pu être encore meilleur si Page et Asomugha avaient changé de rôle? Cela étant dit, le réalisateur Eugene Ashe, une personne qui vient du monde de la musique, semble vraiment avoir exploité cette expérience pour la merveilleuse histoire qu’il a écrite et dirigée ici. Ce serait passionnant de voir ce que Ashe et Page pourraient faire dans un projet qu’ils élaborent ensemble? Je suis certain qu’Ashe a probablement été impressionné par le travail de Page à l’écran, et il semble qu’avec la nouvelle bancabilité des acteurs, faire démarrer un projet pourrait ne pas avoir à franchir autant d’obstacles.

Page Regé-Jean dans Le marchand de Venice

En tant qu’acteur formé au Royaume-Uni, il semble normal que Rege-Jean Page joue dans l’une des pièces de William Shakespeare. Cette histoire d’Antonio et Bassanio s’endettant envers Shylock est connue dans le monde entier et a même créé des idiomes encore utilisés dans notre culture populaire. Quand ils ne peuvent pas payer ce qu’ils doivent, Shylock exige littéralement une livre de chair de Bassanio. Dans ce conte célèbre, Page joue le rôle de Solanio. Il est un ami d’Antonio et aide également à expliquer les événements au public. Cette pièce de théâtre et ce film ont déjà été tournés à plusieurs reprises avec le meilleur des films (à mon avis) réalisé en 2004 avec Al Pacino dans le rôle très convoité de Shylock. Page fait un bon usage de son temps à l’écran. Bien qu’il ne soit pas la star, il est certainement l’un des acteurs de soutien et il semble vraiment comprendre la nuance du matériau. Compte tenu de quoi Bridgerton a fait pour sa carrière, ce n’est pas vraiment une surprise qu’il « éclate » avec du matériel d’époque. Son travail dans Le marchand de Venice préfigure clairement un acteur qui allait éclater un jour.

Page Regé-Jean dans Pour les gens

Dans cette série juridique d’ABC, Page a joué le rôle de Leonard Knox. L’émission a duré 2 saisons et s’est déroulée à la Cour fédérale de New York où les procureurs et la défense vivent des vies TRÈS connectées. En tant que Leonard Knox, Page était à peu près parfait en tant qu’avocat. Il a une qualité livresque pour lui et Page se comporte d’une manière qui incite les gens à écouter quand il donne des conseils. En tant que procureur adjoint américain, le personnage de Page était crucial, d’une certaine manière, dans chaque épisode de cette émission. Encore plus crucial est le fait que cette émission l’a amené dans le monde de Shonda Rhimes. De là, il continuerait à faire son éclaboussure dans Bridgerton, mais si vous voulez voir ce qui a d’abord attiré les gens vers lui, Pour les gens est un bon point de départ. Comme vous pouvez le voir sur cette liste, Page y est depuis le début des années 2000, cependant, il montre certainement dans cette émission pourquoi il continuerait à avoir le succès dont il jouit actuellement.

Page Regé-Jean dans Survivant

Kate Abbott (Milla Jovovich) est une employée du département d’État qui voit sa vie bouleversée lorsqu’elle est accusée de crimes qui ne la concernent pas. Plutôt que d’être emprisonnée, elle part en fuite pour tenter de vider son nom et arrêter ceux qui tentent de la piéger. Avec un casting qui comprend également Pierce Brosnan et Dylan McDermott, Page s’intègre très bien ici en tant que personnage de Robert Purvell. Il n’est pas l’une des principales stars de ce film mais il fait un travail très crédible en tant que quelqu’un pris au milieu de la situation de Kate. Réalisé par James McTeigue (Effraction), Survivant car le film est un projet assez passe-partout de la même personne qui a réalisé V pour Vendetta. Survivant n’est pas un mauvais film, ce n’est tout simplement pas aussi révolutionnaire que certains des autres projets auxquels ces acteurs ont participé. Dans le même temps, Page tient clairement sa place avec des poids lourds du grand écran tels que Jovovich, Brosnan et McDermott. Encore une fois, il montre pourquoi il est si recherché et le succès continu de Bridgerton Il semble que cela le soulignera davantage au fur et à mesure que sa carrière avancera.

Page Regé-Jean dans Les racines

Ce remake de 2016 du film de 1977 est également adapté du livre acclamé d’Alex Haley. Il suit Kunte Kinta (Malachi Kirby) qui est vendu comme esclave en Amérique. Ce film couvre l’histoire des États-Unis et des faits qui ne sont souvent pas discutés (bien que cela semble changer légèrement), et Rege-Jean Page remplit joliment ce casting dans le rôle de Chicken George. Ce personnage est suave, débonnaire et tristement rempli de tragédie. Pris entre le monde qui l’entoure et les traditions de sa famille qu’il sait devoir respecter, Page va au cœur de la tristesse de ce personnage. Avec un casting qui comprend des acteurs solides tels que Jonathan Rhys Meyers, Forest Whitaker, Anna Paquin, Laurence Fishburne et TI, ce remake moderne de Les racines est très bien moulé et assemblé. Page fait un travail très crédible aux côtés de certains des plus gros poids lourds des cinémas, et cela est d’autant plus important par la gravité de ce matériau.

Page Regé-Jean dans Chemin Waterloo

Situé dans une école pour jeunes en difficulté avec des enseignants qui font de leur mieux mais qui ne semblent jamais avoir assez de soutien, Page brille ici en tant que Guy Braxton. Il est ouvertement gay, n’a pas beaucoup de formation en tant qu’enseignant et n’est en fait pas dans la meilleure situation financière. Cela le rapproche cependant de ses élèves et l’aide en fait à mieux faire son travail. De plus, il y a un entrelacement de relations personnelles et professionnelles qui ajoutent une autre couche de nuance à tous les personnages de cette série, en particulier celui de Guy Braxton. Page apporte une assurance et une vulnérabilité à ce personnage qui rend son travail extrêmement complexe. Chemin Waterloo est une émission de la BBC et c’est un excellent exemple du matériel qu’ils sont tous les deux prêts à sortir et à ne pas hésiter. Rege-Jean Page a fait preuve d’une grande aisance non seulement en assumant ce premier rôle, mais aussi en le jouant. Cela semble à nouveau préfigurer sa capacité à choisir des projets qui vont non seulement élever sa carrière mais aussi son statut d’acteur. Mis à part les innombrables opportunités créées par cette émission, c’était en quelque sorte un signe avant-coureur de choses à venir en tant que Page Bridgerton co-star, Phoebe Dynevor, était également sur Chemin Waterloo!

Page Regé-Jean dans Viande fraîche

Un autre spectacle se déroulant à l’école, Viande fraîche a couru pendant 4 saisons et possède 30 épisodes. Ce spectacle se concentre sur les étudiants qui entrent au collège (ou comme on dit de l’autre côté de l’étang, à l’université). Page n’était pas un « habitué » de cette émission et n’y était en fait que pendant 2 épisodes. Dans le rôle de Dean, il joue un gars qui tient un très bel appartement et qui est excessivement propre pour un étudiant. Son personnage est censé être meilleur que parfait et c’est exactement ainsi que Page, pendant son peu de temps dans cette série, le joue. C’est un rôle plus léger que certaines des autres choses que Page a faites sur cette liste, et encore une fois, il est assez intéressant de le voir étirer un peu sa gamme.

Page Regé-Jean dans Victime

C’était en fait le premier rôle télévisé de Page. Il joue le rôle de Daniel Klimpton qui participe au vol d’une ambulance lorsqu’il est pris dans une foule d’étudiants. Clairement un acteur de soutien à la procédure, Klimpton tente d’être la voix de la raison lorsque la cascade d’ambulance va trop loin. De toutes les choses de cette liste, ce rôle est probablement le plus différent car il nous montre Page comme quelque chose de lourd. Bien sûr, il fait partie d’une foule en colère, mais il commence par être un crétin et montre ensuite qu’il a un semblant d’âme. Comme je l’ai dit, c’est un rôle beaucoup moins important que celui que Page continuerait à jouer dans les autres projets de cette liste, mais c’est un rôle qui est assez bien écrit pour une émission procédurale sur la vie dans un service d’urgence.

