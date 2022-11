Qui est Christina Ricci dans « Wednesday », la série Netflix sur Merlina Addams

La prochaine première de « Mercredi », la série Netflix sur Merlina Addams a enthousiasmé de nombreux fans de la franchise « La famille Addams ». De plus, lorsqu’il a été révélé que Christina Ricci avait formé partie du projet.

Comme on le sait, l’actrice a joué Merlin dans deux films mémorables des années 1990 et son travail est reconnu à ce jour. Ainsi, près de 30 ans plus tard, ce rôle est désormais assumé par Jenna Ortegatandis que ricci est celui qui donne vie à un nouveau personnage.

Voulez-vous en savoir plus? Découvrez de qui il s’agit ci-dessous christina ricci dans la série Le « mercredi » de Netflix.

CHRISTINA RICCI DANS LES FILMS « LA FAMILLE ADDAMS »

christina ricci faisait partie de la distribution principale de la bande « La famille Addams » (1991). Cette production a été dirigée par Barry Sonnenfeld et devait Angélica Huston, Raúl Julia et Christopher Lloyd comme les autres membres de la distribution.

Christine il avait 11 ans quand il a donné vie à merlin addams pour la première fois. De plus, ce rôle lui a valu une nomination aux Chicago Film Critics Association Awards, dans la catégorie Meilleure nouvelle actrice.

Christina Ricci dans le rôle de Merlina Addams dans le film « La famille Addams » (Photo : Paramount Pictures)

Deux ans plus tard, la star a participé à la suite du film de 1991. Cela s’intitulait Valeurs de la famille Addams (1993), a de nouveau été réalisé par Barry Sonnenfeld et a présenté la distribution principale du premier film.

Dans ce long métrage, Merlin Et son frère Périclès découvrent qu’une baby-sitter « innocente » est en fait une veuve noire meurtrière qui envisage d’ajouter à leur Fétide à sa collection de maris morts.

Christina Ricci faisait partie du casting du film « Addams Family Values ​​» (Photo : Paramount Pictures)

QUI EST CHRISTINA RICCI DANS LA SÉRIE « MERCREDI » ?

christina ricci retour à la franchise « La famille Addams » (aussi connu sous le nom « La famille Addams ») Interprétariat marilyn thornhill dans « Mercredi ». Elle est enseignante à Académie Plus Jamais.

Il s’agit de l’établissement où vous êtes inscrit Merlin et où se déroule une grande partie de l’histoire de la première saison de la production. En ce sens, il sera intéressant de connaître la dynamique entre notre protagoniste et la Mme Thornhill.

Christina Ricci joue Mme Thornhill dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

Vous pouvez voir un aperçu de la participation de ricci dans la bande-annonce officielle du Série Netflix « Mercredi ».

COMMENT VOIR LA SÉRIE « MERCREDI » ?

« Mercredi » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix depuis le Mercredi 23 novembre. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.