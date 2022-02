The Texas Massacre : quelle sera la suite que Netflix prépare

in

Netflix

La plateforme de streaming prépare le retour de l’une des plus importantes franchises d’horreur. Le premier film est sorti en 1974 et a été réalisé par Tobe Hooper.

©IMDBLe film débute le 18 février.

Netflix revient au désordre avec un classique, comme il l’a fait avec des productions comme Maîtres de l’univers (dont il prépare également un live-action). Le 18 février, la suite de Le massacre à la tronçonneuse du Texas, une franchise née en 1974 et initialement dirigée par Tobe Hooper. Cette nouvelle fiction sera présentée comme une suite directe qui laissera de côté tout ce qui a été fait après 1974.

Il y a quelques jours, la plateforme de streaming a publié l’aperçu officiel et d’après ce que l’on voit, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une production sanglante de haut vol. Le synopsis officiel du film déclare : « Mélodie (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lilas (Elsie Fisher) et ses amis Dante (Jacob Latimore) Oui Ruth (Nell Hudson) ils se dirigent vers la ville éloignée de Harlow, au Texas, pour démarrer une nouvelle entreprise commerciale idéaliste. Mais son rêve se transforme bientôt en cauchemar lorsqu’ils pénètrent accidentellement dans sa maison. Cuirface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région, y compris Sally Hardesty (Olwen Fouré), le seul survivant de son infâme massacre de 1973 qui est déterminé à se venger. ».

Il suffit de lire la description du long métrage pour comprendre que le film copiera la formule de Halloween (2018), qui présentait le retour de Jamie Lee Curtis en tant que seul survivant Mike Myers. Dans le cas du film N, celui qui revient sera Sally Hardestyqui donnera la vie Olwen Fouré et non Marilyn Brûler. Dans ce cas, la refonte est due au décès de Brûlures, qui a perdu la vie en 2014.

Robustesse Elle est l’une des protagonistes de l’avancée qu’elle a partagée Netflix, qui dit avoir attendu 50 ans pour voir Cuirface, dans une anticipation claire que ce qui sera vu sera une tentative de vengeance de la victime qui a pu s’échapper. Le scénario du nouveau Le massacre à la tronçonneuse du Texas il avait des condiments sud-américains : il s’occupait des Uruguayens Fede Alvarez et Rodo Sayagues, en collaboration avec Chris Thomas Devlin. La direction sera portée par David Blue García.

La fin d’Halloween approche

Alors que Le massacre à la tronçonneuse du Texas semble définir le point de départ d’un nouveau redémarrage et du succès du nouveau pousser un cri ils ont obtenu le feu vert du studio pour un autre film de visage de fantôme, pour Halloween au revoir est très proche. Il sortira en octobre de cette année. Halloween se termine, qui marquera la fin de cette franchise. David GordonVert Il était aux commandes des deux précédents et reviendra mettre un terme à la trilogie.

