iOS 15: écran de verrouillage, notification, iMessage, mises à niveau de confidentialité et plus en développement

Pendant que nous attendons toujours le Mise à jour iOS 14.5, qui devrait être déployé la semaine prochaine, les rumeurs concernant la prochaine itération d’iOS sont désormais mûres, et les rapports suggèrent que le logiciel mobile inclura une mise à jour sur la gestion des notifications des utilisateurs, un écran d’accueil iPad réformé, un écran de verrouillage mis à jour et d’autres mises à jour de confidentialité pour ses appareils phares. Les changements sont actuellement en cours de développement et pourraient être inclus dans iOS 15 et iPadOS 15, les prochaines mises à jour logicielles majeures pour l’iPhone et l’iPad.

Apple fera l’annonce des mises à jour du logiciel Sky (nom de code) lors de sa prochaine Conférence mondiale des développeurs 2021 qui commence le 7 juin.

Apple prévoit d’autoriser les utilisateurs à définir différentes préférences de notification, comme le son ou les vibrations, etc. dans iOS 15. Le statut de l’utilisateur peut être sélectionné dans un nouveau menu qui s’affichera sur l’écran de verrouillage et le centre de contrôle. Il comprendra également des options de réponses automatiques aux messages pour différents statuts d’utilisateur. Actuellement, Apple autorise la réponse automatique uniquement lorsque vous conduisez.

Une autre nouvelle fonctionnalité attendue est un nouveau menu lié à la confidentialité. Ce menu montrera aux utilisateurs quelles applications collectent silencieusement des données à leur sujet. Cela s’ajoutera aux divulgations de transparence du suivi des applications effectuées par les applications, et nous supposons que cela s’appuiera probablement sur les étiquettes de confidentialité que les applications divulguent à l’App Store d’Apple.

Une autre mise à niveau d’Apple pourrait être pour l’écran d’accueil iPadOS, où il peut placer des widgets sur l’écran d’accueil.

En venant sur iMessage, Apple vise à atteindre le statut de réseau social. Quelques années plus tard, les utilisateurs peuvent s’attendre à des changements permettant à l’application d’être plus contemporaine que WhatsApp. Cependant, il n’y a aucune mention de modifications concrètes apportées à iMessage pour le moment.

Alors qu’Apple a amélioré la confidentialité de ses appareils ces dernières années, de nombreuses applications iOS ont été identifiées qui utilisent des trackers spéciaux pour collecter et partager les données personnelles des utilisateurs, telles que leurs numéros de téléphone et leur emplacement.

Il y a également un indice sur la planification par Apple de mises à jour mineures de macOS après sa refonte l’année dernière, ainsi que de mises à jour des logiciels Apple Watch et Apple TV. Il reste encore quelques jours pour la version iOS 14.5 et quelques mois pour la version iOS 15. Au moment des versions ultérieures, d’autres changements pourraient être attendus.

