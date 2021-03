Les affiches des personnages de la Suicide Squad se chargent avec de nouvelles images

Parallèlement à la sortie de la bande-annonce de The Suicide Squad, plusieurs affiches ont été publiées pour taquiner le réalisateur James Gunn. La brigade suicide, nous avertissant de ne pas trop nous attacher. Les affiches restent fidèles au glorieux style grindhouse qui a été si remarquable sur de nombreuses affiches du film jusqu’à présent, chaque œuvre d’art vibrante se concentrant sur un personnage différent, y compris Idris Elba comme Bloodsport, Sean Gunn comme Weasel, Daniela Melchior comme Ratcatcher, Michael Rooker comme Savant et Peacemaker de John Cena, entre autres.

Parallèlement à la sortie de La brigade suicide des affiches de personnages, une nouvelle affiche d’ensemble a également été publiée, nous donnant un bon aperçu de Harley Quinn, Rick Flagg et King Shark, et taquinant une fois de plus l’action riche, flamboyante et explosive qui fera à coup sûr le premier DC de Gunn. sortie un délice absolu.

Ne vous attachez pas trop. Regardez Amanda Waller, Captain Boomerang, Savant et Weasel dans #TheSuicideSquad bande-annonce en ligne maintenant! pic.twitter.com/yGSI5VCqY2 – La brigade suicide (@SuicideSquadWB) 26 mars 2021

Plusieurs de ces personnages n’ont jamais été vus sur le grand écran auparavant, y compris Robert DuBois AKA Bloodsport d’Idris Elba, un mercenaire brandissant une balle en Kryptonite avec une combinaison technologiquement avancée que lui seul peut utiliser. John Cena’s Pacificateur pendant ce temps, a été décrit par l’acteur lui-même comme un « douchey Captain America ». Les affiches présentent également Savant de Michael Rooker, un pirate informatique justicier, la belette de Sean Gunn qui est littéralement juste, eh bien, une belette anthropomorphe, et même King Shark.

Une sorte de suite de reboot-slash à l’aventure de la bande dessinée de David Ayer en 2016, Suicide Squad, James Gunn’s La brigade suicide rassemble à nouveau certains des meilleurs et des plus méchants de l’univers DC, avec les condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve envoyés en tant que membres de la « Task Force X » sur l’île sud-américaine de Corto Maltese. Leur mission, détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences.

Ne vous attachez pas trop. Regardez Ratcatcher 2, King Shark, Colonel Rick Flag et Thinker dans #TheSuicideSquad bande-annonce en ligne maintenant! pic.twitter.com/Ygl5eNxnv4 – La brigade suicide (@SuicideSquadWB) 26 mars 2021

En ce qui concerne les membres du gang des anti-héros et des méchants titulaires, plusieurs visages familiers, dont Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, reviennent tous et reprendront leurs rôles dès le premier Suicide Squad.

À côté d’eux, il y aura beaucoup de nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian comme Polka-Dot Man, Flula Borg comme Javelin, Nathan Fillion comme TDK, Peter Capaldi comme Thinker, Pete Davidson comme Black Guard, Alice Braga. comme Sol Soria, Mayling Ng comme Mongal et Steve Agee comme King Shark, aux côtés d’Elba, Cena, Melchior, Rooker et Gunn.

Essayez de ne pas trop vous attacher à aucun d’entre eux, car Gunn a déjà révélé que Warner Bros. Pictures et DC Entertainment lui avaient donné « toute liberté de tuer n’importe qui » dans le film. Quelque chose qui, bien que divertissant pour le public, n’augure rien de bon pour le casting de personnages, mais signifie qu’ils seront probablement à la hauteur de leur nom.

Gunn a également assuré au public que, contrairement à la tentative d’Ayer d’adapter les personnages, il avait été autorisé à raconter l’histoire de La brigade suicide libre de toute interférence de studio. « 100% de requin en plus (et aucune prise n’est interdite en aucune façon). [Later adding] Aucune prise de position signifie que je n’étais pas contraint par les formules de la plupart des films Tentpole OU le budget OU la notation « , a déclaré Gunn. » OUI parfois, ces contraintes peuvent être utiles, alors je m’étais engagé à raconter d’abord et avant tout une histoire serrée sur des personnages non aimables nous pourrions aimer. «

La brigade suicide devrait sortir en salles et sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis le 6 août 2021. John Cena’s Pacificateur recevra également sa propre série télévisée dérivée, qui devrait faire ses débuts sur HBO Max en janvier 2022. Cela nous vient de le compte Twitter officiel de The Suicide Squad.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad, HBO Max, Streaming