Emma Watson a quitté le tournage sur le tournage de « This Is The End »

L’un des éléments les plus mémorables de la comédie d’horreur « C’est la finEst-ce la façon dont tous ses principaux invités et ses invités célèbres agissent comme une version complètement exagérée de lui-même, ce qui était au cœur de la façon dont cette satire s’est déroulée.

Parmi tous les camées et apparitions spéciales, la présence de l’actrice britannique s’est démarquée Emma Watson, qui lors de sa première a gardé l’image de Hermione Granger dans la saga de « Harry Potter»Et dont pendant longtemps la rumeur a circulé sur un incident faisant référence à l’une de ses scènes.

Seth Rogen, réalisateur, scénariste, producteur et protagoniste du film, a récemment confirmé qu’en effet, l’une des séquences était si choquante que l’actrice a simplement décidé de ne pas y participer, quittant le plateau de tournage, bien qu’il en comprenne lui-même les raisons pourquoi il a décidé de ne pas faire la scène.

«Je veux dire, je ne regarde pas en arrière et je pense ‘Comment osez-vous faire ça?’ connaître? Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, quand il s’agit de la vie, cela ne semble pas être la même chose que ce que vous pensiez », a déclaré Rogen à GQ. «Mais ce n’était pas une fin terrible pour notre relation. Elle est revenue le lendemain pour dire au revoir. A aidé à promouvoir le film. Pas de rancune et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont le film s’est finalement déroulé. »

La prémisse du film met en scène ce groupe de célébrités (tous amis dans la vraie vie) face à l’apocalypse biblique. Près de la fin. Danny McBride apparaît comme le chef d’un groupe de cannibales dans des costumes similaires au film « Mad Max ». McBride lui-même montrerait Channing Tatum comme son nouvel animal de compagnie.

Lors de la participation de Watson, qui est l’un des survivants, un malentendu est généré avec le groupe qui habite la maison de James Franco, ce qui conduirait l’actrice à les attaquer avec une hache, à voler leur nourriture. « Elle avait probablement raison. Peut-être que c’était plus drôle la façon dont nous avons fini par le faire », reconnaît Rogen.