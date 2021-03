« Le faucon et le soldat de l’hiver »: qui est Isaiah Bradley, le Captain America oublié

« Le faucon et le soldat de l’hiver»Dans l’épisode 2, il a présenté au public Isaiah Bradley du MCU. Lorsque Marvel a publié le MCU, ils ont suivi les bandes dessinées pour définir plus tard leurs films, dans un monde comme le nôtre, avec l’ajout de super-héros de haut vol et de dieux errants Trickster.

Cependant, petit à petit merveille a révélé que les super-héros étaient toujours là; avec ce qui semble être la seule exception à la Capitaine AmériqueIls opéraient dans l’ombre tout le temps. « Ant-Man et la guêpe « ils ont confirmé que Hank Pym participé à la Guerre froide comme le premier L’homme fourmi, avec son épouse Janet van Dyne.

C’est elle qui a empêché un ICBM soviétique de frapper le continent de États Unis. Pendant, Veuve noire semble faire allusion à un super soldat de la Guerre froide, avec lui Gardien rouge de David Harbour décrit comme la réponse russe à Capitaine Amérique.

Le épisode 2 de « Le faucon et le soldat de l’hiver« a ajouté une autre tournure à l’histoire de la MCU, révélant que États Unis a réussi à créer un super soldat qui a servi à l’avant de la Guerre de Corée dans 1951. Voici tout ce que vous devez savoir sur Isaiah Bradley, le super-soldat oublié du MCU et dans les bandes dessinées.

QUI EST ISAIAH BRADLEY DANS «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

Isaiah Bradley (Photo: Disney +)

Sam Wilson Je soupçonnais déjà ça Flag-Smashers possédait des pouvoirs surhumains d’une certaine sorte, et dans le épisode 2 de « Le faucon et le soldat de l’hiver » Il est allé les confronter dans une maison qu’ils avaient réussi à identifier. Sam Oui Bucky Il ne leur fallut pas longtemps pour se rendre compte qu’ils n’étaient pas des androïdes ou des extraterrestres; c’étaient plutôt des super soldats.

Sam Oui Bucky Ils ont fait allusion à l’idée que quelqu’un avait réussi à reproduire le sérum de super soldat et à créer des terroristes surhumains. Mais Bucky a révélé qu’il y avait un précédent pour cela. Dans 1951, une de ses missions de Hydre l’a conduit dans un conflit avec un super soldat de la États Unis qui a réussi à arracher son bras cyborg pendant la bataille.

Ensuite, Bucky identifié cet homme comme Isaiah Bradley, et conduit à Sam rencontrer Ésaïe en espérant que le super soldat lui dirait comment il a obtenu ses pouvoirs et leur donnerait un indice d’où venaient ces nouveaux super soldats.

Inutile de dire que la rencontre n’a pas été agréable, d’autant plus que Bucky n’a pas préparé Sam pour la révélation qu’il y avait un super soldat noir qui a servi à l’avant de la Guerre de Corée.

ORIGINE ET POUVOIRS DANS LES COMICS D’ISAIAH BRADLEY

Isaiah Bradley (Photo: Marvel)

Le caractère de Isaiah Bradley a été introduit dans la minisérie révolutionnaire de Robert Morales « Vérité: rouge, blanc et noir » dans 2003. Il a été inspiré par l’infâme Étude Tuskegee, dans lequel les Afro-Américains ont été secrètement exposés à la syphilis, et ont proposé un complot pour merveille dans lequel ils ont révélé des expériences secrètes de super-soldats avec des soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Morales je ne m’y attendais jamais vraiment merveille signer l’histoire, car il pensait que c’était trop sombre pour eux, mais à sa grande surprise, ils ont aimé l’idée. La presse et le public ont initialement rejeté cela comme un simple coup de publicité, mais l’écriture habile de Morales il a conquis les critiques et est rapidement devenu l’une des meilleures histoires de l’époque.

En tant qu’éditeur d’alors dans patron Axel Alonso Raconté CBR, «Au moment où l’histoire était terminée, le dialogue entourant la série avait considérablement changé. Un critique de haut niveau a même écrit une colonne admettant qu’il avait injustement préjugé de la série, qu’il s’agissait de construire des ponts entre les gens, pas de les brûler, ce qu’il respectait profondément. Cela est particulièrement significatif lorsque vous modifiez une histoire qui ne fonctionne que comme un simple divertissement. «

Isaiah Bradley (Photo: Marvel)

Dans les bandes dessinées, Isaiah Bradley était un objecteur de conscience contraint de participer à la Seconde Guerre mondiale. Affecté à un régiment noir, lui et ses camarades furent chassés par le Renseignement militaire et soumis à des expériences de super soldat.

Bradley était l’un des rares à avoir survécu, lui et son unité ont bien servi leur pays, bien qu’ils n’aient jamais reçu l’honneur et les éloges de Steve Rogers, en raison de la couleur de leur peau. En fin de compte, la frustration de Ésaïe a débordé et a volé le déguisement de la Capitaine Amérique pour une seule mission.

Cet acte a conduit à sa cour martiale et à l’emprisonnement à Leavenworth, où s’est-il rencontré 17 ans en isolement cellulaire. Bien qu’il ait finalement été libéré par le président Eisenhower, son esprit s’était détérioré, en partie à cause du sérum et en partie à cause de son incarcération. Il ne s’est jamais remis.

L’AUTRE CAPITAINE AMÉRIQUE ET LES SECRETS DU PROJET REBIRTH

Isaiah Bradley (Photo: Marvel)

Les secrets du sérum original de super soldat sont morts avec Abraham Erskine dans « Captain America le premier vengeur », mais Ponton a confirmé que le gouvernement du États Unis Il a continué d’essayer de créer plus de super soldats. Isaiah Bradley a été taquiné au générique de « Le faucon et le soldat de l’hiver », montrant son visage à côté de ce qui doit être vraisemblablement des notes de cette sombre version de « Projet: Rebirth ».

Apparemment c’est le sujet # 02656, ce qui suggère l’ampleur de ces expériences dans les années qui ont suivi Seconde Guerre mondiale. Il est actuellement inconnu où Isaiah Bradley il était le seul super soldat qui réussit, ou s’il y en a d’autres; il n’y en a probablement pas beaucoup, car le dialogue de « L’incroyable Hulk » suggère que tous les programmes précédents de super soldats ont finalement été radiés comme des échecs après « Ils sont devenus fous. »

Dans 1951, le gouvernement du États Unis a apparemment reçu des rapports selon lesquels le mystérieux Soldat d’Hiver Je menais des missions en Corée, sans doute poursuivant la mission de Hydre déstabiliser la communauté mondiale. Ils ont envoyé à Isaiah Bradley faire face au Soldat d’Hiver, et le combat ne semble pas s’être bien passé depuis Bucky, bien qu’il ait réussi à s’échapper.

Isaiah Bradley (Photo: merveille)

Il y a un certain degré d’ironie dans le fait que cette super soldat oublié servi dans le Guerre de Corée; cela s’appelait le « Guerre oubliée » à l’époque, faute d’attention médiatique. Malheureusement, Isaiah Bradley a fini incarcéré, comme dans les bandes dessinées, mais dans le MCU, a été emprisonné pendant 30 ans avant d’être finalement libéré.

Bradley était à la fois un cobaye et un prisonnier, avec un flot de scientifiques qui lui rendaient visite pour essayer de découvrir les secrets du sérum de super soldat, y compris des enseignants. Hydre du Soldat d’Hiver. Probablement Ésaïe a été libéré entre le milieu et la fin 80, ce qui est intriguant car ce n’était que quelques années auparavant Howard Stark dupliquer avec succès le sérum dans 1991.

POURQUOI ISAIAH BRADLEY IMPORTANT DANS LE MCU?

Isaiah Bradley (Photo: Marvel)

Isaiah Bradley réécrire l’histoire de la MCU, présentant un moyen de créer plus de sérums de super soldats; il est raisonnable de supposer que le Courtier de puissance il a découvert le sérum de ses échantillons de sang. Plus important encore, cela complique également l’héritage de la Capitaine Amérique.

Avec une nouvelle couche; un super-soldat noir qui a été créé en secret, et qui a été traité horriblement au lieu d’être célébré comme il se doit, même s’il a risqué sa vie pour son pays. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve que Ésaïe jamais s’habiller dans le MCU, la vérité est qu’il méritait d’être le successeur de Steve Rogers, depuis les 50 ans.

Cette connaissance va sans aucun doute secouer Sam Wilson, vous obligeant à réévaluer l’héritage du Capitaine Amérique. Lorsque vous déciderez enfin de reprendre le bouclier, vous serez bien conscient de cet héritage compliqué.

QUEL RÔLE ISAIAH BRADLEY JOUE DANS «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»

Isaiah Bradley

Isaiah Bradley est joué par un acteur vétéran Carl lumbly, qui n’est pas étranger aux super-héros; a joué divers rôles dans divers projets animés de DC au fil des ans, et même joué M’yrnn J’onzz, le père de Chasseur martien, dans Super Girl. Les téléspectateurs peuvent également le reconnaître dans la série télévisée culte « MANTE » dans unAnnées 90, ou plus récemment de « Docteur Sleep « , « C’est nous », « Cagney & Lacey » Oui « Carbone modifié ».