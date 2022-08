Giancarlo Esposito a rencontré Marvel et veut être le professeur X

merveille

Giancarlo Esposito a tenu une réunion avec des dirigeants de Marvel où différents personnages ont été mentionnés mais il a montré un faible pour l’un : le professeur X !

© GettyGiancarlo Esposito

Giancarlo Esposito dans les derniers temps, il est devenu le visage idéal pour personnifier un méchant. Depuis ses débuts en Breaking Bad comme Gus Fring, un rôle qu’il a repris dans le succès Tu ferais mieux d’appeler Saul c’est à deux épisodes de conclure ou avec son retour à Les garçons En tant que chef de la société Vought International qui promeut les actions des super-héros les plus méchants de la fiction, il s’y sent à l’aise. Enfin, Espósito s’est taillé une place dans la mythologie de guerres des étoiles comme Moff Gideon, méchant dans Le Mandalorien. Ce ne sera pas beaucoup ?

L’acteur de 64 ans d’origine danoise a su s’imposer comme un nom propre qui prenait de l’ampleur dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et il n’aura pas fallu longtemps à l’une des grandes franchises de romans graphiques pour poser son regard sur ce talent. Cela a fini par se produire et nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que Giancarlo Esposito il a rencontré merveille.

Actuellement le Univers cinématographique Marvel résout les castings de productions comme Les quatre Fantastiques et la franchise X Men qui dans ce multivers aura le titre le plus inclusif Les mutants. Dans ce sens, Giancarlo Esposito pourrait prêter son corps à plein de personnages dans la marque qui est actuellement dirigée exceptionnellement par le génial Kevin Feige.

« Je n’ai pas encore travaillé avec Marvel. Je les ai rencontrés et, en réponse à votre question, je pense que ce qu’ils font correspond à ce voyage mythologique dont parlait Joseph Campbell, qui était également à la base des histoires de George Lucas. Ils font pareil »a déclaré l’acteur Le Mandalorien au TJG Superhero Car Show & Comic Con, qui s’est tenu au Texas le 5 août.

Une inconnue : qui sera Giancarlo Esposito dans le MCU ?

« On a parlé de Magneto, on a parlé du Dr Freeze, on a parlé de… qui d’autre ? Oh oui, docteur Doom. Et il y a le professeur X. Choisissez-en un ? Je vais passer à autre chose, je dirai professeur X. »a exprimé ce talentueux acteur sur les différentes alternatives qui ont été traitées lors de sa rencontre avec les dirigeants de merveille à la recherche d’un visage familier pour l’un des personnages clés du Saga du multivers Oui Giancarlo Esposito est l’élu.

La vérité est que l’acteur Breaking Bad il est plus associé aux méchants, nous avons donc imaginé qu’il serait un choix brillant pour jouer des personnages comme Magneto ou Doctor Doom. Cependant, Giancarlo Esposito Il a suffisamment de rang pour traverser le trottoir et donner vie à un héros, alors son choix du professeur Charles Xavier pourrait bien être un aperçu de ce qui va réellement lui arriver dans le MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂