Les affiches de Barbie révèlent Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Michael Cera et Dua Lipa en tant que sirène Barbie

En prévision de la bande-annonce d’aujourd’hui, un lot de nouvelles affiches de personnages pour le prochain Barbie Le film révèle notre premier regard sur plusieurs acteurs de soutien, dont Will Ferrell, Kate McKinnon, Emma Mackey et Dua Lipa dans le rôle de Mermaid Barbie. Les affiches – et il y en a beaucoup – ont été publiées avec l’aimable autorisation de Images de Warner Bros., et offrent également un autre regard sur Margot Robbie et Ryan Gosling en tant que poupées bien-aimées Barbie et Ken. Découvrez les nouvelles affiches de Barbie dessous.





Réalisé par la nominée aux Oscars Greta Gerwig (Lady Bird, petites femmes), qui a co-écrit le scénario avec son collègue nominé aux Oscars Noah Baumbach (Histoire de mariage, Fantastic Mr. Fox), le film Barbie met en vedette Margot Robbie, nominée aux Oscars, dans le rôle de Barbie, avec un autre nominé aux Oscars, Ryan Gosling (Conduire, La La Land) tous prêts à jouer le rôle de Ken. Comme le révèlent les affiches, les Barbie le film mettra également en vedette plusieurs versions différentes de Barbie et Ken, avec des goûts de Éducation sexuelle star Emma Mackey jouant une Barbie avec un prix Nobel, la chanteuse et compositrice Dua Lipa jouant Mermaid Barbie, Dumbo star Sharon Rooney dans le rôle de l’avocate Barbie, et Chez Grace et Frankie Scott Evans comme un autre Ken.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Barbie mettra également en vedette America Ferrera (Supermarché, Ugly Betty), Kate McKinnon (Saturday Night Live, SOS Fantômes), Simu Liu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ncuti Gatwa (Éducation sexuelle, Doctor Who), Issa Rae (Spider-Man: à travers le Spider-Verse), Hari Nef (Nation des assassinats), Ariana Greenblatt (L’amour et les monstres), Alexandra Shipp (X-Men : Apocalypse) et Kingsley Ben Adir (Une nuit à Miami…).

Mais ce n’est pas tout, Barbie le casting d’ensemble continue avec Michael Cera (Super mal), Rhéa Perlman (Bravo, Mathilde), Emeraude Fennell (Jeune femme prometteuse), Ana Cruz Kayne (Une autre terre), Connor Swindells (Éducation sexuelle, SAS Rogue Heroes), Ritu Arya (L’Académie des Parapluies), Jamie Demetriou (Sac à puces), Marisa Abela (Industrie), et Will Ferrell (Présentateur : La Légende de Ron Burgundy) également mis en étoile.





Barbie devrait sortir plus tard cette année

Images de Warner Bros.

La star de Marvel, Simu Liu, a fait l’éloge de la distribution diversifiée qui composera Barbie. « Je me souviens très clairement de certaines de nos grandes séquences de danse complexes. Greta était très, très consciencieuse à propos de qui elle a choisi », a-t-il déclaré. danse – le tout sous ce message de : Vous n’avez pas besoin d’être blonde, blanche ou X, Y, Z pour incarner ce que cela signifie d’être une Barbie ou un Ken… Il s’agit vraiment de trouver votre beauté intérieure et posséder cette partie de vous-même et être la meilleure version possible de vous-même. »

Margot Robbie a quant à elle utilisé son temps pour jouer la tristement célèbre Tonya Harding en 2017 Moi, Tonya, une performance pour laquelle Robbie a reçu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, pour la guider dans le rôle d’un personnage aussi emblématique que Barbie. « C’est pourquoi moi, Tonya, nous avons tant intrigués, parce que les gens ont eu une réaction si immédiate et si forte au nom ‘Tonya Harding’. C’est assez incroyable de commencer dans un endroit comme celui-là », a-t-elle déclaré.

Barbie est prévu pour être publié aux États-Unis le 21 juillet 2023 par Warner Bros. Pictures.