The ovale saison 3 épisode 15 Date de sortie, Spoilers, Watch UK, Inde, Australie

Confirmation de la date de sortie de l’épisode 15 de la saison 3 de l’ovale : découvrez la date de sortie OTT 2022 de l’épisode 15 de la saison 3 de l’ovale ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. En effet! La saison 3 a enfin été diffusée et quelques épisodes de l’épisode 15 de la saison 3 ovale ont été diffusés. Les fans sont excités par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de sortie de l’épisode 15 de la saison ovale 3.

L’ovale saison 3 épisode 15 date de sortie

La date de sortie de l’épisode 15 de la saison 3 ovale sera publiée le 1er février 2022 à 21 h CT / 20 h HE sur BET Network. La quatrième saison de la saison ovale a été renouvelée, cependant, on ne sait pas encore combien d’épisodes dans la saison 4.

Aperçu de L’ovale saison 3 épisode 15

Nom de la saison L’ovale Numéro de saison Numéro d’épisode 03 15 Genre Drame La première date de sortie de l’ovale 23 octobre 2019 L’ovale saison 3 épisode 15 date et heure de sortie 1 février 2022 HOCHER LA TÊTE 10 jours

Compte à rebours de L’ovale saison 3 épisode 15

L’épisode 15 de la saison 3 ovale sortira le 1er février 2022. Ainsi, son compte à rebours ne dure que 10 jours. Oui! Il ne reste plus que 10 jours pour le déploiement de l’épisode 15 de la saison 3 d’ovale !

L’ovale saison 3 épisode 15 Cast

Ed Quinn comme Hunter Franklin Kron Moore dans le rôle de Victoria Franklin Paige Hurd comme Gayle Franklin Daniel Croix Henderson comme Jason Franklin Javon Johnson comme Richard Hallsen Ptosha Storey comme Nancy Hallsen Vaughn W.Hebron comme Barry Hallen Teesha Renee comme Sharon Lodric Collins comme Donald Winthrop Ciera Payton comme Lilly Winthrop Taja V.Simpson comme Priscilla Owen Walter Fauntleroy comme Sam Owen Brad Benedict comme Kyle Flint Travis Cure comme Bobby Matthew Law dans le rôle de Kareem Richardson Bill Barrett dans le rôle de Max Carter Derek A. Dixon comme Dale Nick Barrotta comme Allan Kaye Singleton comme Simone Russel Thomas comme Eli

Où regarder l’ovale saison 3 épisode 15 ?

Nous pouvons regarder l’ovale saison 3 épisode 15 sur BET. Nous pouvons également regarder l’ovale saison 3 épisode 15 sur le site Web de BET ici tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. Nous pouvons également regarder l’ovale sur YouTube TV et Apple TV. Si vous regardez l’ovale sans distribution, vous devez vous connecter au site Web de leur câblo-opérateur. Ces sites Web sont PhiloTV, DirectTV et FuboTV ainsi que Xfinity Stream et Sling. Nous pouvons également acheter ou louer des épisodes si nous ne parvenons pas à accéder au site de diffusion en continu de l’ovale. Nous pouvons le faire sur Amazon Prime, VUDU, iTunes, Microsoft Store ainsi que Google Play Store.

Conclusion : l’ovale saison 3 épisode 15 date de sortie

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série dramatique américaine The Oval Season 3 Episode 15 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans seulement 10 jours.

FAQ-L’ovale saison 3 épisode 15 date de sortie

