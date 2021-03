Une PS5 avec refroidissement liquide n’est pas seulement possible, mais elle est plus compacte: c’est ainsi qu’elle a été créée par un groupe d’experts

La PS5 C’est énorme, mais Sony a déjà précisé que ce format était nécessaire pour assurer un bon refroidissement de ses composants.

Un groupe d’utilisateurs a maintenant voulu démontrer qu’il était possible de réaliser un design plus compact grâce à la « magie » du refroidissement liquide. Le résultat est frappant, et maintenant ses créateurs envisagent de commercialiser cette variante.

Une merveille de design industriel et de modding

Les experts de Modding Cafe sont connus depuis longtemps pour leurs réalisations dans le domaine du modding PC et console, et dans une nouvelle mini-série de quatre vidéos, ils expliquent comment réussi à transformer une PS5 conventionnelle en un avec refroidissement liquide.

Sony a déjà fait une vue éclatée complète de la PS5 et expliqué comment l’un des composants clés de cette construction est le système de ventilation, qui comprend entre autres composants de un énorme ventilateur de 120 mm de diamètre et 45 mm d’épaisseur qui permet de déplacer une grande quantité d’air.

Cet élément rejoint le célèbre métal liquide utilisé comme matériau pour dissiper la chaleur de votre processeur et un dissipateur thermique avec une série de caloducs pour maintenir la température à distance. Tous ces éléments forcé de proposer un design qui contenait le flux d’air et aussi le bruit, et bien que la PS5 soit silencieuse, elle le fait avec une taille nettement plus grande que la Xbox Series X.

Les responsables de Modding Cafe voulaient appliquer les avantages du refroidissement liquide à la PS5, et dans cette série de quatre vidéos ils ont montré que c’était possible.

Le résultat était une console nettement plus compact que l’original, mais ils ont tout de même ajouté deux ailerons qui tentent de lui donner une finition un peu plus similaire à celle de la console d’origine, bien que le résultat final soit bien sûr très différent du design initialement proposé par Sony.

Les responsables de Modding Cafe commentent ces vidéos comme envisagent de commercialiser ce processus de transformation, bien que pour le moment, ils évaluent seulement l’intérêt et la demande que quelque chose comme cela peut générer parmi les utilisateurs.

Pas le premier ce ne sera pas non plus la dernière fois que quelqu’un apporte une modification au design de la PS5, et il y a des mois on a vu par exemple ce modèle noir et avec une finition un peu plus « rétro » en hommage à la légendaire PS2, par exemple.

Le fabricant d’étuis pour téléphones portables Dbrand a depuis longtemps publié ses ailerons et sa coque avant dans d’autres couleurs assorties, de sorte que les options de personnalisation de la conception de la console de Sony semblent susciter l’intérêt. On verra si la firme finit par agir contre ces projets et initiatives ou pas.