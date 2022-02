Super Bowl NFL 2022 : tout ce qu’il faut savoir sur l’événement

in

ÉVÉNEMENTS

Le Super Bowl NFL est plus proche que jamais et nous vous racontons ici tous les détails de l’un des spectacles les plus attendus du monde du sport.

©Getty imagesFootball américain – Super Bowl LVI

La Ligue nationale de football (NFL) des États-Unis se préparent à mener à bien Super Bowl LVI. Ensuite, nous vous dirons dans Spoiler tous les détails que vous devez connaître sur l’événement.

Quand aura lieu le Super Bowl NFL 2022 ?

L’événement aura lieu le 13 février 2022. Il aura lieu au Stade Sofi à Inglewooddans le comté de Los Angeles, en Californie, où s’affronteront les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati, qui viennent de battre respectivement les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.

Qu’est-ce que le Super Bowl de la NFL ?

Il s’agit de l’événement final des Playoffs de la NFL au cours duquel les champions des deux conférences qui divisent la ligue s’affrontent : la National Football Conference (NFC) et l’American Football Conference (AFC). Un match se joue dans un stade qui est choisi comme lieu avant le début de la saison

À quelle heure le spectacle peut-il être apprécié en Amérique latine et en Espagne ?

Pérou : 18h30

Mexique : 19h30

Equateur : 18h30

Vénézuela : 19h30

Paraguay : 20h30

Brésil : 20h30

États-Unis : 18 h 30 (Miami)

Espagne (lundi 8 février) : 00h30

chaînes par pays

Pérou : ESPN 2

Mexique : Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Équateur : ESPN 2

Vénézuela : ESPN 2

Paraguay : ESPN 2

Brésil : ESPN

États-Unis : CBS, ESPN Sports

Espagne : #Vamos (Movistar)

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂