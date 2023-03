Zelda: Tears of the Kingdom – Modèle OLED Limited Switch annoncé

Zelda : les larmes du royaume sortira dans deux mois et demi seulement. Aujourd’hui, nous avons enfin nouveau gameplay Zelda avec beaucoup d’artisanat recevoir. À la fin de la vidéo de dix minutes était le fraîchement annoncé Nintendo Switch en édition limitée en tant que modèle OLED dans le look de Zelda : Tears of the Kingdom voir.

Zelda : Tears of the Kingdom obtient son propre modèle Switch OLED

C’est de cela qu’il s’agit : « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » apparaîtra également un autre Modèle Nintendo Switch OLED dans l’édition Zelda: Tears of the Kingdom. Il vient dans un nouveau design chic et sera même publié avant la sortie du jeu.

Le Fuites autour du commutateur OLED limité de Zelda ont donc voté.

C’est comme ça que ça a l’air Modèle Nintendo Switch OLED de Zelda : Tears of the Kingdom hors de:

Ici tu peux Détails sur le Joy-Con du modèle Nintendo Switch OLED dans l’édition Zelda: Tears of the Kingdom Regarde de plus près:

Quand sortira la Nintendo Switch limitée ? L’édition « Zelda : Tears of the Kingdom » du modèle OLED serait déjà disponible disponible à partir du 28 avril 2023 être. Il apparaît donc deux semaines avant le lancement du jeu Nintendo Switch.

Ce n’était pas tout : En plus de l’édition spéciale Nintendo Switch elle-même, il y a aussi un Manette Pro et mallette de transport pour les interrupteurs. Vous pouvez donc vous habiller complètement avec le look « Zelda : Tears of the Kingdom », si vous le souhaitez.

Cependant, la manette Nintendo Switch Pro et le sac Nintendo Switch de l’édition « Zelda : Tears of the Kingdom » n’apparaîtront qu’à ce moment-là. pour la sortie de Zelda TotK, soit le 12 mai 2023.

Bien sûr, le jeu lui-même s'y intègre parfaitement, notamment dans l'édition Collector.

Aimez-vous l’édition Tears of the Kingdom du Switch OLED? Tu y vas ou tu n’aimes pas le look ? Que pensez-vous du Pro Controller et du sac ?