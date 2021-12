Les acteurs d’Emily à Paris ont lancé un défi pour tous les fans de la série Netflix

Après un an de pur silence, Emilie à Paris est revenu avec style. Dans dix nouveaux épisodes, Lily Collins endossait une nouvelle fois le rôle d’Emily Cooper pour raconter les aventures d’une Américaine dans la capitale française. Cette fois, la protagoniste est beaucoup plus installée dans la vie professionnelle parisienne, mais en même temps, elle fait face à l’un des pires défauts de sa vie personnelle : avoir couché avec le petit ami de son amie.

Sans doutes, Emilie à Paris Il est venu avec une édition pleine d’émotions, de joies et, bien sûr, beaucoup de drame. Bien que, bien sûr, les nouveaux ajouts ne puissent pas être absents, ce qui a attiré beaucoup d’attention dans la série. De Lucien Laviscount dans le rôle d’Alfie à Kevin Dias dans le rôle de Benoit, les nouveaux visages du casting ont été un énorme plus pour le succès de la série. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la fiction ajoutait désormais un assaisonnement indispensable.

Il s’agit de la musique. Au cours de la première édition, Mindy, qui est interprétée par Ashley Park, est passée par un processus d’amélioration personnelle et a chanté à nouveau. Cependant, dans cette deuxième partie, c’est lorsqu’il exploite au maximum son talent musical avec le groupe avec lequel il joue dans la rue. Et, sans aucun doute, c’est un complément qui manquait pour donner un peu plus de vie à l’intrigue de ce personnage qui, désormais, a pris plus d’importance.

En fait, chaque fois que Mindy montrait ses dons musicaux, les fans étaient ravis. De plus, la preuve ultime en est sa chanson, Mon soleil, qui a été exclusivement écrit pour une scène du chapitre 10 et fait fureur sur Spoitify. Le single est sorti, pour la première fois, lors d’un concert que le personnage de Park donne avec son groupe et reflète l’amour qu’elle a pour Benoit à cette époque.

À tel point que l’actrice a décidé de lancer un défi pour remercier la façon dont ils ont reçu sa chanson dans le monde. Via Instagram, elle a publié une vidéo dans laquelle on la voit danser la chanson avec deux amis et a proposé à ses followers de copier la chorégraphie. De même, l’interprète a également précisé que quiconque ne veut pas danser peut lui envoyer la version de son single.

De plus, cette idée d’Ashley Park a également été partagée par l’Instagram officiel de Emilie à Paris et de nombreux adeptes de la série ont déjà rejoint la proposition. Ainsi, pour ceux d’entre vous qui maîtrisent à la fois le chant et la danse, vous pouvez rejoindre le défi de la série Netflix et être vu par les mêmes acteurs du strip.

