Rebecca Ferguson termine enfin le tournage de Mission : Impossible 7

Ilsa Faust a apparemment terminé sa dernière mission dite impossible, avec la star Rebecca Ferguson révélant qu’elle a terminé le tournage de la suite à venir Mission : Impossible 7. Partageant une image confortable d’elle-même aux côtés de la vedette principale Tom Cruise, Ferguson a écrit « Et c’est une enveloppe pour moi sur MI7 ! Merci à mon équipe merveilleusement talentueuse et tolérante. photo prise par @christophermcquarrie entre les configurations. »

Le personnage de Ferguson, Ilsa Faust, a été présenté pour la première fois dans la franchise en 2015 Mission : Impossible – Rogue Nation. Tom Cruise lui-même avait demandé que l’actrice se voit confier un rôle dans la suite après l’avoir vue dans d’autres projets, et ainsi Ferguson a rejoint le Mission impossible univers comme Ilsa Faust, un agent du MI6 qui devient un allié fragile d’Ethan Hunt et de son équipe. Au cours des films suivants, la relation entre Faust et Hunt s’est approfondie, les personnages formant un duo très formidable.

Les détails de l’intrigue pour les deux prochains épisodes de la franchise d’action de longue date sont actuellement secrets, mais le réalisateur Christopher McQuarrie a déjà taquiné que les deux Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettra fin à l’histoire d’Ethan Hunt, tout en taquinant que les suites ramèneront l’intrépide agent secret au début, et offriront un voyage beaucoup plus émouvant au héros d’action apparemment indestructible.

Le passé de Hunt a déjà commencé à apparaître sous la forme du directeur louche du FMI Eugene Kittridge, qui sera à nouveau joué par Henry Czerny. Le personnage n’a pas figuré dans la série depuis 1996 dans le tout premier Mission impossible film. Vanessa Kirby devrait également la reprendre Mission : Impossible – Fallout rôle d’Alanna Mitsopolis, une trafiquante d’armes sur le marché noir connue sous le nom de White Widow et fille de « Max », un personnage qui est également apparu dans le tout premier Mission impossible.

Le Mission impossible la franchise est devenue tout aussi synonyme de cascades défiant la mort qu’avec la mélodie à thème emblématique et jusqu’à présent, plusieurs pièces majeures ont été taquinées, y compris Tom Cruise suspendu au côté d’un train en mouvement. Au fil des ans, cependant, Cruise a développé une attitude décontractée pour risquer sa vie au nom de notre divertissement, et maintenant l’acteur ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’il se met en danger de mort. « Je suis un acteur très physique et j’adore les faire. J’étudie et je m’entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout comprendre », a déclaré Cruise à propos du tournage des cascades pour Mission : Impossible 7. « J’ai cassé beaucoup d’os ! La première fois d’une cascade est éprouvante pour les nerfs, mais c’est aussi exaltant. On m’a dit plusieurs fois pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire ! »

Avec Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rébecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett et Frederick Schmidt, qui reprennent tous leurs rôles des films précédents, avec Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes , Mission : Impossible 7 devrait sortir aux États-Unis le 27 mai 2022, par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount+ en juillet 2022. La suite, Mission : Impossible 8, est prévu pour le 7 juillet 2023. Il s’agit d’une gracieuseté du compte Instagram officiel de Rebecca Ferguson.

