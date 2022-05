Le moment le plus gênant de la carrière de Jennifer Lawrence

Hollywood

l’actrice de X Men Il se souvenait d’un moment terrible qu’il avait dû passer lors d’une soirée hollywoodienne à cause du manque d’informations dont il disposait et, peut-être, de quelques verres de trop.

© GettyJennifer Lawrence.

Des actrices qui racontent le mieux des anecdotes en tout Hollywood, Jennifer Lawrence Ce doit être l’un de ceux qui remportent tous les prix. Chaque fois qu’elle doit revoir une vieille histoire dans laquelle elle a été impliquée, elle le fait avec un niveau de détail et de caractérisation qu’il est impossible de ne pas écouter et de rire du début à la fin. L’un des exemples clairs en est son passage dans le programme de Jimmy Fallon où il a révélé ce qui a été le moment le plus gênant de sa carrière.

l’étoile de X Men référé à une partie Hollywood dans lequel il était dans un coin en train de boire du champagne (apparemment un peu exagéré), et une femme s’est approchée de lui voulant parler de sa carrière. Le gros problème pour Laurent était que tout le temps il pensait que c’était une icône de Hollywood alors qu’en fait ce n’était pas le cas. Il convient de noter qu’à aucun moment il n’a précisé si cette personne avec qui il s’est entretenu était effectivement une célébrité ou non.

« Mon moment le plus embarrassant a été l’année de Les doublures d’argent (2012), lors d’une de ces soirées. J’étais dans un coin en train de boire du champagne, une femme plus âgée s’est approchée de moi, elle était très gentille et me louait. »a débuté Laurent. Ainsi, il a expliqué : « Dans ma tête, je me suis dit : ‘C’est Elizabeth Taylor« , qui était mort à l’époque ». l’actrice de Cléopâtre était mort un an auparavant mais Laurent assuré que « je ne le savais pas ».

« J’étais tout le temps : ‘Mon Dieu ! Il est Elizabeth Taylor! » »a déclaré l’actrice de The Hunger Games, avant les rires de Tomber sur et tout le public. «Il me faisait l’éloge et je me disais: ‘Moi? Ne pas! Tu! vos films ! -Ce dont je ne me souviens pas- Tes moments de mode ! -Ça je ne sais pas-‘. Je lui ai dit : ‘Tu es incroyable.’ Mon amie est passée à côté de moi, je l’ai attrapée et lui ai dit : ‘C’est Elizabeth Taylor‘. Et il a répondu: ‘Non, ce n’est pas le cas' »se souvient-elle totalement embarrassée.

+ Le film de Jennifer Lawrence qui aura sa préquelle

Même si Jennifer Lawrence peut être associé à merveille grâce à son travail de Mystique dans X Menle rôle qui a changé sa carrière à jamais est celui de Katniss dans Les jeux de la faim. La saga des films inspirés de l’œuvre de Suzanne Collins Il a eu quatre films (le troisième livre a été divisé en deux) et prépare une préquelle qui se concentrera sur un personnage déjà vu dans cette franchise : Coriolan neige (Donald Sutherland). Le film s’intitulera The Hunger Games : Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpents et sortira en novembre 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂