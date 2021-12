Le plus gros échec cinématographique de Leonardo DiCaprio

Si nous parlons de grandes célébrités hollywoodiennes ces dernières années, la première à être nommée sera sûrement Leonardo DiCaprio. Cet acteur a joué dans certains des films les plus mémorables du 21e siècle et vient de sortir Ne lève pas les yeux sur le service de diffusion en continu Netflix. Cependant, dans sa carrière, il rencontre un échec qui ne lui aura pas laissé de bons souvenirs.

On parle de La plage ou La plage, un film de 2000 réalisé par Danny Boyle, basé sur le roman d’Alex Garland. En plus de Leo, ce long métrage a également joué Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Robert Carlyle, Paterson Joseph, Last Arentz-Hansen, Peter YoungbloodHills Oui Victoria Schtroumpf, entre autres.

« Richard est un jeune américain en Thaïlande. Il est venu en Asie du Sud-Est avec l’intention de vivre quelque chose de radicalement différent de sa vie. Il apprend l’existence d’une île qui est censée être paradisiaque, mais qui est communément considérée comme mythique., prévisualise son synopsis officiel. Il avait un budget de 50 millions de dollars et au total, il a levé environ 155 millions de dollars, donc il n’y avait pas le chemin principal de ce projet.

La plus longue durée de tournage a eu lieu sur les plages de Thaïlande, où DiCaprio a traversé des moments inconfortables et a eu du mal à perdre près de dix kilos en deux semaines s’aventurer dans son rôle de Richard. Aussi, avec Tilda Swinton, ils ont subi un accident de bateau ce qui n’a fait qu’augmenter la tension sur le plateau, mais heureusement, personne n’a été blessé.

Bien qu’au box-office la réponse ait été positive, les critiques ont défenestré La plage: a reçu un 43 sur 100 sur Metacritic et n’a eu qu’une approbation de 20% sur Rotten Tomatoes. Ce film est considéré comme le plus grand échec de Leonardo DiCaprio pour rejeter psychopathe américain et proviennent du grand succès de Titanesque, en plus que Pour sa performance, il a reçu une nomination aux tristement célèbres Razzies Awards dans la catégorie du pire acteur de l’année..

