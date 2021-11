Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (22-28 novembre)

Le dernier mois de l’année se rapproche de plus en plus et le service de streaming Netflix vous savez, c’est pourquoi il a récemment annoncé toutes les séries et films qui arriveront dans les prochains jours, ainsi que les retraits de contenu qui seront au catalogue. Pendant ce temps, une nouvelle semaine vient de se terminer et FlixPatrol ça nous montre le Top 5 des émissions les plus populaires. Divulgacher: Le jeu du calmar n’est plus en position 1. C’est le classement des plus vus du 22 au 28 novembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Histoire vraie

Ce drame policier a frappé Netflix le 24 novembre, au milieu de cette semaine, et a gagné suffisamment de crédit pour faire partie du Top 5. Il s’agit d’un comédien de renommée mondiale qui cherche désespérément une issue après une soirée à Philadelphie avec son frère qui peut saboter tout votre succès. Le protagoniste est Kevin Hart, encore une fois dans un rôle qui n’est pas une comédie comme nous en avons l’habitude.

4- Le jeu du calmar

Pour la première fois depuis longtemps, l’émission coréenne n’est pas numéro 1 dans le classement et elle n’est même pas dans le top trois. Cependant, il fait toujours partie des plus choisis par les abonnés, quelque chose de vraiment inédit si l’on pense qu’il est arrivé le 17 septembre et à ce jour c’est l’une des plus grandes considérations des téléspectateurs. De même, il y en aura plus, car une saison 2 est en route.

3- Cowboy Bebop

Ce live-action était l’une des productions les plus attendues de novembre, puisque son animation est classée comme l’un des meilleurs anime de tous les temps. Les critiques n’ont pas été les meilleures, on peut même dire qu’il n’a pas été bien accueilli par les fans les plus fidèles, mais il est là pour une raison et ce groupe de chasseurs de primes a sûrement séduit un nouveau public.

2- Arcane

Comme la semaine dernière, cette série basée sur l’univers du jeu vidéo League of Legends et développée par Riot Games reste à la deuxième place du Top. Ses trois derniers épisodes ont été diffusés le samedi 20 novembre, mais ses excellentes audiences ont fait que les utilisateurs de la plateforme ont jeté leur dévolu sur Arcane et ils attendent maintenant le deuxième opus, qui pourrait arriver en 2023.

1- En route pour l’enfer

Le succès de The Squid Game a permis de mieux prendre en compte les contenus originaux de Corée du Sud et c’est ce qui s’est passé dans ce cas. Cette émission d’horreur surnaturelle est venue remplacer le grand phénomène du streaming ces derniers mois et occupe actuellement la première position des plus choisies de Netflix. Le garderez-vous la semaine prochaine ?

