Son of Kong pourrait être le prochain film Monsterverse après Godzilla Vs. Kong

Suite au succès de Godzilla contre Kong, Legendary Pictures cherche à continuer la franchise MonsterVerse, et cela pourrait être avec un remake d’un classique. À savoir, fils de Kong. À un moment donné, spécifiquement après la sortie de Godzilla: le roi des monstres, il semblait que la série était peut-être à court d’essence. Mais maintenant, il a trouvé une nouvelle vie. En tant que tel, d’autres films sont explorés et le réalisateur Adam Wingard est courtisé pour revenir.

Selon un nouveau rapport, Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard a entamé des discussions avec Legendary pour un nouveau film MonsterVerse. Il n’a pas été décidé, pour le moment, quelle sera la nature de la suite. Mais on dit que Fils de Kong est envisagée. Cela suggère que King Kong, après sa grande bataille avec Godzilla, s’installerait et fonderait une famille dans la Terre creuse. Cependant, il convient de noter que rien n’a encore été décidé et que ce n’est qu’un titre qui a été «flotté en interne».

Fils de Kong a été initialement publié en 1933. Le film a été précipité dans la production après la sortie de l’original King Kong, qui sort également en salles la même année. Il a été produit miraculeusement rapidement comme un moyen pour le studio de capitaliser sur le succès. Le film est centré sur le même showman qui a amené Kong à New York. Il retourne à Skull Island et trouve le fils de Kong, un singe courageux, plus petit (bien que toujours grand) avec une personnalité gagnante. Carl Denham (Robert Armstrong) sauve Kong Jr. des sables mouvants et, par conséquent, se trouve un protecteur dévoué.

Spoilers pour ceux qui n’ont pas vu le film, mais il se termine plutôt tragiquement avec le fils de Kong mourant d’une mort assez brutale. Ce n’est pas vraiment un film de bien-être. Étant donné que King Kong est toujours en vie dans le MonsterVerse, ce serait, au mieux, un remake lâche. Cela refléterait très probablement l’original uniquement par son nom. Si le studio suit cette voie, il pourrait enfin donner à Kong une suite appropriée après 2017 Kong: l’île du Crâne.

Tout cela résulte de Godzilla contre Kongsuccès inattendu et monstrueux. Le film a déjà dépassé les 400 millions de dollars au box-office, ce qui en fait de loin la plus grande sortie depuis le début de la pandémie. Il a rapporté plus que King of the Monsters, et ce, avec des limites de capacité dans de nombreux théâtres du monde entier. De plus, le film a été diffusé sur HBO Max aux États-Unis. En plus de cela, c’était un véritable plaisir pour la foule, qui a reçu des critiques favorables.

Quant à Adam Wingard, il pourrait être difficile de le clouer. Le cinéaste est plus occupé qu’il ne l’a jamais été, avec des projets de grande envergure tels que Face / Off 2 et ThunderCats sur sa liste de choses à faire. Cela conduit à la plus grande question de savoir quand ce nouveau MonsterVerse le film serait réellement fait. Bien que cela semble en être à ses débuts car aucun écrivain n’est actuellement attaché. Nous nous assurerons de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

