Une toute nouvelle histoire avec un nouvel invocateur de démons est incluse dans le DLC Soul Hackers 2 Release Day

Un nouveau teaser pour AtlusLe titre à venir de Soul Hackers 2 a taquiné aujourd’hui une foule de DLC, ainsi qu’une intrigue complètement supplémentaire, qui sera rendue accessible une fois le jeu sorti.

Soul Hackers 2 suit la tendance des packs de tenues des jeux Atlus, qui s’inspirent des éléments de conception des titres précédents. Par exemple, les utilisateurs peuvent habiller les personnages de leur groupe dans Persona 4, Persona 5, Shin Megami Tensei IV ou, dans le style typique d’Atlus, des maillots de bain élégants. De plus, la musique de combat des jeux susmentionnés sera présente.

Un arc d’histoire supplémentaire intitulé The Lost Numbers sera inclus dans le DLC du premier jour, ce qui est un développement encore plus excitant. Nana, une invocatrice indépendante du diable à la recherche de son père, fait partie de cette histoire. Il y aura un boss, un nouveau donjon et toute une histoire parallèle pour l’arc de Nana.

Vous aurez également accès à huit démons à utiliser au combat et à une grande variété de fournitures d’appoint si vous souhaitez prolonger votre temps de jeu, notamment des équipements qui augmentent le nombre d’objets abandonnés à la fin d’une bataille et des équipements qui attribuent des points supplémentaires.

À terme, tout le monde aura accès à des DLC gratuits. Cela comprend l’inclusion d’un « ensemble d’objets utiles » et d’un niveau très difficile.

Le cinquième opus de la série Devil Summoner, Soul Hackers 2, fait suite au jeu vidéo de 1997 Devil Summoner: Soul Hackers. Le combat au tour par tour est une caractéristique de ce jeu de rôle.

Les entités paranormales Ringo et Figure seront suivies dans le jeu alors qu’elles tentent d’arrêter une calamité apocalyptique imminente. Le 26 août, Soul Hackers 2 et tous les DLC susmentionnés seront disponibles sur Xbox Série X|S, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC.