2 Hearts : Voici 4 FILMS SIMILAIRES à la bande de Netflix

Netflix

Le film réalisé par Lance Hool et mettant en vedette Jacob Elordi a été un succès sur la plateforme, donc si vous vouliez voir plus d’histoires similaires, nous vous recommanderons ici d’autres films similaires.

© @freestylereleasing7361Si vous vouliez voir plus de films comme 2 Hearts, nous avons ici des recommandations pour d’autres films qui vous émouvront également.

2 coeurs créé en Netflix et c’est devenu une sensation, donc si vous vouliez voir plus d’histoires de ce type, nous vous recommandons ici 4 FILMS SIMILAIRES à la cassette réalisé par Lance Hool et avec Jacob Elordi.

Mais d’abord, il faut se souvenir de l’intrigue de 2 Hearts avec laquelle il a conquis des milliers de téléspectateurs : dans ce film on voit l’histoire de 2 couples formé par Chris (Jacob Elordi) et son camarade de classe Sam (Tiéra Skovbye), et d’autre part il y a un exilé cubain nommé Jorge (Adam Canto) et une hôtesse de l’air nommée Leslie (Radha Mitchell). Et quand Jorge reçoit un diagnostic de maladie rare et finit par recevoir une greffe de Chris., on va donc savoir comment ces 2 histoires d’amour finissent par s’entremêler à cause de ce coup du sort inattendu. Et si vous avez déjà vu la bande et pleuré avec son résultat, il est temps pour vous de faire connaissance avec d’autres films similaires.

Ce sont les 4 FILMS SIMILAIRES à 2 Coeurs

Une promenade à retenir

Esta película protagonizada por Mandy Moore nos cuenta la historia de Jamie, la conservadora y tímida hija de un pastor que por azares del destino se termina enamorando del rebelde Landon (Shane West), quien se enfrenta a la disyuntiva de elegir su futuro al salir de lycée. Cependant, cet amour qui vient de naître devra faire face à une maladie qui va bouleverser le monde de l’un et de l’autre.. Idéal si vous voulez une histoire émouvante.

Ne me laisse jamais partir

Mark Romanek aborde une autre cassette qui parle de don d’organes dans laquelle un couple rêve d’un avenir ensemble, cependant, leur avenir a déjà été décidé par eux. dans un contexte de futur dystopique et avec des éléments de science-fiction dans lesquels les protagonistes, interprétés par Keira Knightley et Andrew Garfield, seront voués à souffrir.

Toujours le même jour

Anne Hathaway et Jim Sturgess jouent dans ce drame dans lequel Emma et Dexter se rencontrent et bien qu’ils aient initialement voulu avoir une romance, ils finissent par devenir des amis qui se sont rencontrés tous les 15 juillet depuis 1988 pour s’accompagner et se soutenir. Cependant Au bout d’un moment, ils découvrent tous les deux qu’ils ont passé leur temps à chercher l’amour juste au moment où ils l’avaient devant eux et qu’ils veulent être heureux ensemble, cependant, la vie a des plans très différents pour eux deux.. Préparez les mouchoirs car c’est un de ces drames.

Le cahier

Il était impensable de faire cette liste sans contempler le film mettant en vedette Ryan Gosling et Rachel McAdams qui incarnent Allie Hamilton et Noah Calhoun. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur l’intrigue, mais il suffit de dire que Dans une maison de retraite, un couple de personnes âgées se rencontre et l’homme raconte à son ami une histoire d’amour à propos de deux jeunes qui ne pouvaient pas être ensemble, qui nous présente l’un des résultats les plus déchirants de ce type de bande. Alors préparez-vous à pleurer sérieusement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?