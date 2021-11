La bande-annonce de la saison 6 de This is Us révèle un premier aperçu des derniers épisodes

C’est nous, la série dramatique à succès de NBC qui a attiré l’attention de la critique et des cotes d’écoute élevées au fil des ans a atteint la dernière étape de son voyage. NBC a récemment publié la première bande-annonce de la sixième et dernière saison de cette émission acclamée par la critique mettant en vedette Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, etc. La saison de clôture de C’est nous comprendra un total de 16 épisodes.

La bande-annonce, mettant en vedette la chanson de Cyndi Lauper « Time after time », promet un adieu émotionnel à ces personnages bien-aimés et est aussi sincère que C’est nous obtient. Dans le cadre de sa diffusion lors du Thanksgiving Day Parade de cette année, NBC a également diffusé un segment de la bande-annonce le jeudi 25 novembre.

La bande-annonce suit Rebecca Pearson, qui a actuellement du mal à conserver ses souvenirs de sa vieillesse. On la voit se remémorer divers moments de sa vie, ceux que les téléspectateurs ont vus au cours des saisons précédentes de la série. Les mots de Rebecca à Jack, comme on le voit dans la bande-annonce, sont synonymes de ce que la dernière étape de C’est nous essaie de parler aux fans de cet adieu :

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Jusqu’à la fin d’une journée, il y a toujours une chance que tu t’en souviennes pour autre chose

La série émotionnelle et sincère de « This is Us » se termine avec la saison à venir

Créé en 2016 par Dan Fogelman, C’est nous suit la famille plutôt ordinaire et imparfaite des Pearson, alors qu’ils naviguent dans leur vie quotidienne avec de nouveaux défis, à la fois sociaux et personnels. Le spectacle a été accessible à presque tout le monde tout au long de sa diffusion et a été une expérience sincère et émotionnelle tout au long. Chaque saison découvre de nouveaux problèmes et comment les membres de la famille, maintenant des adultes dispersés avec des vies séparées, les abordent. L’émission a offert à ses téléspectateurs des moments inoubliables, auxquels Rebecca a maintenant du mal à s’accrocher. Comme elle le dit dans la bande-annonce :

Je n’ai pas peur d’oublier les gros trucs. Ce sont les petites choses que je ne suis pas encore prêt à lâcher.

La distribution bien-aimée de la série, avec Milo Ventimiglia (Jack), Mandy Moore (Rebecca), Sterling K. Brown (Randall), Chrissy Metz (Kate) et Justin Hartley (Kevin), est de retour pour la dernière saison. Les initiés de C’est nous avait déjà prévu de conclure l’émission dans sa sixième saison, et en 2019, l’émission a été renouvelée par NBC jusqu’à la même chose.

La dernière saison de C’est nous sortira le 4 janvier 2022.





Henry Cavill termine le tournage d’Enola Holmes 2 Henry Cavill a salué son retour en tant que Sherlock dans la prochaine suite de Netflix Enola Holmes 2.

Lire la suite





A propos de l’auteur