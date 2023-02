Kelsey Grammer pense que le redémarrage de Frasier fonctionnera même sans David Hyde Pierce et Jane Leeves

UN Fraser le redémarrage est actuellement en cours chez Paramount+. Les deux premiers épisodes auraient été réalisés par James Burrows. La série ne retournera pas à son ancien lieu de tournage à Seattle et filmera à la place les nouveaux épisodes de la Fraser renaissance à Boston.





Avec le lieu de tournage à Boston, Frasier’Les personnages préférés de Niles et Daphné, interprétés par David Hyde Pierce et Jane Leeves, ne reprendront pas leurs rôles. Cependant, malgré l’absence de ces personnages bien-aimés, Kelsey Grammaire est optimiste que le redémarrage se déroulera bien et pourra survivre sans ces deux-là.

Lors de l’apparition de Grammer dans le talk-show matinal de longue date Vivre avec Kelly et Ryan, il a donné une mise à jour mineure sur la progression du redémarrage. Il a également expliqué pourquoi le redémarrage conclurait parfaitement la série après quatre décennies.

L’acteur a révélé que le redémarrage était en développement depuis cinq ans maintenant, et ils l’ont finalement lancé. Il a dit à Vivre avec Kelly et Ryan, « Nous l’avons encerclé pour la première fois il y a cinq ans, et nous avons finalement terminé le processus de développement. Cela a traversé plusieurs manifestations – nous voulions à l’origine que tout le monde soit de retour, et nous avons quand même déplacé Frasier, car il a quitté Seattle lors de l’incarnation précédente.

Il a poursuivi: «Et cela doit être un autre acte pour lui. Jeanne [Leeves] et David [Hyde Pierce] et péri [Gilpin] étions en quelque sorte sur la clôture et nous ne pouvions pas tout à fait faire en sorte que tout se produise. En fin de compte, cela s’est avéré être une excellente chose. Frasier retourne à Boston pour régler quelques problèmes dans sa vie.





Kelsey Grammer le fait fonctionner avec James Burrows

Frasier Crane sans Niles à ses côtés est un peu incomplet, et les fans pourraient ressentir l’absence de Niles. Dans cet esprit, Grammer a travaillé dur avec Burrows pour que le redémarrage fonctionne. C’est devenu un défi pour le duo, mais ils le gèrent bien. Grammer pense que cela fonctionnera au fur et à mesure qu’ils se combinent Fraserla nostalgie avec une certaine originalité.

Grammer a expliqué: «C’est notre brave petit soldat qui continue dans la vie, trouvant de nouveaux défis, un nouvel amour et de nouvelles personnes et une nouvelle ville et des trucs comme ça. Je suis vraiment très excité à ce sujet, et nous honorerons certainement toujours le passé. Nous devons honorer le fait que John Mahoney est décédé et que [Niles and Frasier’s father Martin Crane] n’est plus parmi nous. Nous allons certainement nous en occuper. »