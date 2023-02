Les Guns and Roses auront une voiture dans le DAYTONA 500 2023

célébrités

Les Guns and Roses parraineront une voiture de l’équipe Legacy Motor Club qui disputera la mythique DAYTONA 500 avec Erick Jones comme pilote.

©GettyGuns and Roses en concert

Les des fusils et des roses Ils sont une grande partie du rock aux États-Unis qui a transcendé ce pays pour devenir une légende de la musique contemporaine avec de grandes chansons comme Pluie de novembre, ne pleure pas, tu pourrais être à moi et patience. Les membres du groupe sont de grands amateurs de voitures et beaucoup d’entre eux ont de gros véhicules garés dans leurs garages.

Aujourd’hui, le groupe dirigé par Axl Rose et Slash a réalisé un rêve qu’il avait il y a longtemps : sponsoriser sa propre voiture en NASCAR et l’occasion de le faire ne pouvait pas être meilleure avec la compétition mythique DAYTONA 500 où le des fusils et des roses sera présent dans la Chevrolet Camaro ZL1 numéro 43 de l’équipe Legacy Motor Club. Une vraie surprise pour les amateurs de musique et de course !

Guns and Roses arrivent à DAYTONA 500

La DAYTONA 500 C’est un cas très particulier car il attire de nombreux sponsors importants dans cette compétition qui veulent avoir leurs marques et leurs noms sur les voitures qu’ils courent mais une fois cette course emblématique terminée, ils ne continuent pas le reste de la saison de course. NASCAR. C’est pourquoi il est si transcendant de voir un groupe comme The des fusils et des roses participer à cet événement sportif tant attendu.

L’équipe Legacy Motor Club est dirigé par le légendaire Richard Petty et Jimmie Johnson et la voiture qui participera à cette opportunité aura le logo de la des fusils et des roses sur le capot et le nom du groupe de rock sur les côtés, le tout sur un coloris noir sobre qui intensifie encore les références au groupe de rock qui avait tant de succès dans les années 90 et qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

des fusils et des roses Ce n’est pas le seul groupe de rock à mettre son nom sur une camionnette. NASCAR. Le groupe musical rejoint une liste composée d’autres grandes légendes du monde de la musique telles que BAISER, jour vert et Bande de Dave Matthews. C’est une bonne surprise quand le monde du rock and roll rencontre le monde du sport et cette fois de voir les roses rouges et les pistolets du logo classique de cet ensemble sur la Camaro de Legacy Motor Club c’est exitant.

