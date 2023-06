The Idol : Quand les prochains épisodes seront-ils diffusés sur HBO Max ?

HBO Max

La série créée par Sam Levinson a fait ses débuts sur HBO Max avec son premier épisode. Comment cette histoire avec Lily-Rose Depp et The Weeknd va-t-elle continuer ?



© Warner Bros. DécouverteLily-Rose Depp et The Weeknd jouent dans The Idol.

Après la fin de succès comme Succession et Barry, HBO Max il se concentre sur ses nouveaux paris. Ainsi, il y a quelques heures, il a créé l’idole dans votre catalogue. C’est la nouvelle création de sam levinsonl’esprit derrière Euphoria, qui présente une histoire mettant en vedette Lily-Rose Depp et The Weeknd. Quand arrivent les prochains épisodes sur la plateforme de streaming ?

L’intrigue suit Jocelyne, une chanteuse qui a fait une dépression nerveuse qui lui a fait perdre le sens de sa carrière. Maintenant, l’artiste est prête à reprendre sa position de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. Cela est renforcé par la rencontre térospropriétaire d’une boîte de nuit au passé sordide.

Ces personnages, incarnés par la fille de Johnny Depp et le chanteur Abel Tesfaye, entretiennent une relation qui pourrait les mener vers la gloire ou les ténèbres les plus profondes. Dans le premier épisode, le duo s’est rencontré pour la première fois dans une boîte de nuit et Jocelyn a déjà montré à Tedros ses projets d’avenir avec son prochain single. Il s’agira d’attendre de nouveaux épisodes pour connaître l’avancée de cette romance.

+ The Idol : Quand sortent les prochains épisodes ?

l’idole a créé son premier chapitre le 4 juin. En ce sens, il se poursuivra avec une diffusion hebdomadaire tous les dimanches jusqu’à la fin d’un total de six épisodes le 9 juillet. Cela fait une différence avec Euphorie, qui -dans chacune de ses deux saisons- a présenté huit chapitres. Consultez le calendrier des sorties ci-dessous !

Épisode 1 : dimanche 4 juin

Épisode 2 : dimanche 11 juin

Épisode 3 : dimanche 18 juin

Épisode 4 : dimanche 25 juin

Épisode 5 : dimanche 2 juillet

Épisode 6 : dimanche 9 juillet

+ The Idol : À quelle heure les prochains épisodes sont-ils diffusés ?

chaque épisode de l’idole il sera lancé sur HBO et sur la plateforme HBO Max à la même heure chaque semaine. La première est prévue pour 19h00. du Mexique, du Costa Rica, du Nicaragua et du Guatemala ; à 20:00 de Colombie, d’Équateur, de Panama et du Pérou ; à 21:00 de Bolivie, du Chili, du Paraguay et de la République dominicaine ; à 22:00 d’Argentine, du Brésil et d’Uruguay ; et à la 02h00 le lundi suivant en Espagne.

