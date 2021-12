Keanu Reeves partage l’histoire du célèbre mème « Sad Keanu »

TenStickers - Stickers Sticker mural arche de noé

L'arche de noé est l'une des histoires chrétiennes les plus célèbres, adorée des enfants et des adultes, alors pourquoi ne pas décorer la chambre de votre enfant avec un hommage amusant et ludique à l'homme lui-même, grâce à ce fantastique autocollant de chambre d'enfant! Dépeint une sélection d'animaux marchant vers l'arche, ce qui rend ce sticker d'art idéal pour la pépinière d'un enfant chrétien! Disponible dans une variété de tailles. Comme tous nos stickers, il est facile à appliquer et extrêmement durable. Fabriqué en vinyl résistant aux bulles et ne laisse aucun dommage ni résidu lors du retrait.