Les fans de Matt Damon sont convaincus qu’ils ont trouvé son compte Instagram secret, alors que cache-t-il ?

Matt Damon n’a jamais adopté les médias sociaux. Comme de nombreuses célébrités déterminées à garder leur vie privée privée, il a hésité à ouvrir cette porte au public. Récemment, dans une excellente interview avec GQ, il explique ses choix et révèle qu’il a bel et bien un compte Instagram secret. Et les fans croient qu’ils ont découvert ce Matt Damon se cache.

En parlant de son choix, « je n’ai tout simplement jamais vu l’intérêt », dit-il. « Et je me sens de mieux en mieux à propos de cette décision au fil du temps. Je comprends vouloir être connecté à tout le monde sur Facebook, mais ma vie est si pleine et je suis connecté, vraiment, à tous ceux avec qui je dois être connecté. Et puis Twitter, par réflexe, je ne croyais pas que ma première réponse instinctive à quelque chose était nécessairement quelque chose qui devrait aller dans le monde entier. »

Mais ensuite, admet-il avec désinvolture, il a « un compte Instagram très privé », un compte qu’il utilise pour voir les enfants de ses amis grandir dans le monde entier, et sur lequel il ne publie que très occasionnellement. Lorsqu’on lui demande quel genre de choses il aime partager sur son compte, il répond : « Je vais vous montrer ».

Il ouvre ensuite l’application et lit ses statistiques. « J’ai 76 abonnés et j’ai publié 40 posts depuis 2013. » Il montre la photo du haut, qui montre sa fille de 15 ans Isabella le jour de son anniversaire. « C’est ce qu’elle fait », dit-il, en guise d’explication, « chaque fois qu’on la prend en photo aujourd’hui ». La photo montre que sa fille regarde la caméra et son père, agitant deux majeurs levés.

La journaliste vautour Zoë Haylock a été parmi les premières personnes à le trouver, partageant une capture d’écran sur Twitter. L’anagramme de Matt Damon @odamnmatt est suivi par un certain nombre de célébrités vérifiées, dont les acteurs Chris Hemsworth et Pedro Pascal et le réalisateur Sam Jones, ce qui serait inhabituel pour un profil aléatoire. Comme les articles l’ajoutent généralement, les représentants de Matt Damon n’ont pas répondu. Euh, ouais, c’est secret.

lol voilà ! dites-moi qui d’autre le suit ???? pic.twitter.com/9xBJyntaYI – zoé (@zoe_alliyah) 8 septembre 2021

Dans la même interview, le chanteur Bono, qui est partenaire de Damon pour leur effort caritatif water.org, raconte que son ami est horrible d’être une célébrité, en disant: « Oui, c’est peut-être la vérité. Il n’est pas professionnel. » Bono suggère. « Il est bien au-delà de ça. C’est un amateur, comme il devrait toujours l’être, en ce qui concerne la célébrité. Vous savez, assez bon dans ce domaine le week-end, tombe probablement en panne dans la semaine. Mais le respect des gens et de la vie humaine, et le gaspillage, c’est absolument essentiel à qui il est. Et il essaie juste d’être utile. Essayer d’être utile. «

L’article illustre vraiment l’humanité de Damon. Il raconte l’histoire d’avoir assisté à une soirée Hemsworth des années 80 : « Je ne savais pas ce que je pouvais obtenir. Alors je suis allé en quelque sorte Run DMC et j’ai acheté le vieux survêtement Adidas avec le chapeau Kangol, qui était vraiment le look dans le Les années 80 où j’ai grandi. Je pense que ma femme a mis en ligne une chaîne en plastique avec laquelle j’ai accessoirisé. Et, assez curieusement, Idris Elba est venu habillé exactement de la même chose. » Tu vois, il est comme nous ! Ne cherchez pas ce suivi Instagram de Matt Damon de si tôt. Quelque chose me dit qu’il aime ça comme ça.

Sujets : Instagram