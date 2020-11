J Prince résout ses problèmes avec NBA YoungBoy

Cet été, la maison de NBA YoungBoy à Houston a été volée. Le lendemain, J Prince est allé unilatéralement sur les réseaux sociaux et a dit à YB qu’il avait négocié le retour de ses biens volés – un jeu de clés.

Le rappeur de Baton Rouge a riposté en disant qu’il n’avait pas besoin des clés et a appelé Prince pour avoir de l’influence parce qu’il ne l’avait pas simplement contacté directement.

Prince a abordé tout cela dans une nouvelle interview avec Ebro.

«Depuis, le petit pote m’a contacté et nous avons eu une conversation», a expliqué Prince. «C’était une déconnexion, venez le découvrir. Vous savez, j’avais parlé à son frère et j’avais une entente et il m’a dit qu’il n’avait pas la même entente avec son frère. Nous avons donc convenu de ne pas être d’accord. En fin de compte, nous avons accepté et tout va bien. Tout va bien de l’avant. Je pense que je l’ai dit le mieux quand j’ai fait une déclaration, « Je ne veux pas être son ami ou son ennemi », donc tout va bien pour moi à partir d’aujourd’hui. «

Ebro se demandait pourquoi Prince avait pris une telle position publique alors qu’il aurait pu simplement contacter YB directement.

«Je veux qu’ils apprennent et je veux qu’ils sachent. Publiquement, sur les réseaux sociaux, il existe une nouvelle méthode de communication avec les jeunes. Et il est important de communiquer avec les jeunes, non seulement pour moi mais pour les autres. Tu sais ce que je veux dire? Je n’aime pas les déconnexions en ce qui concerne le boeuf. Alors quand tu me vois parler en public, c’est normalement par amour. J’essaye de calmer la tempête avant que les choses ne prennent une autre direction. C’était donc ma signification derrière cela. Juste pour faire connaître ma position et où je me tenais.