Les Goonies ont presque inclus des gorilles voleurs de voitures, voici des images pour le prouver

Le légendaire Richard Donner nous a offert le film bien-aimé des années 80 Les Goonies en 1985. Nous avons dévoré chaque scène, cité chaque ligne, supplié nos amis de faire le mélange de truffes. Nous sommes tombés amoureux de nos Goonies inadaptés et nous les avons enracinés alors qu’ils tentaient de sauver leurs maisons. Nous avons applaudi en triomphe alors qu’ils démolissaient les Fratellis ! Nous avons adoré voir les gorilles échappés terroriser la ville dans la Mustang volée de Troy. (Record scratch !) Est-ce que je t’ai perdu dans notre rêverie ? Je ne plaisante pas ! Dans un mini-documentaire qui vient de sortir, outre la scène bien connue de la pieuvre supprimée, nous voyons entre autres scènes supprimées bizarres, Bertha et Bonzo, les gorilles qui ont trouvé un moyen de s’échapper du zoo après que nos jeunes héros aient secoué ces tuyaux de plomberie. Voir par vous-même!

Bien que les vrais gorilles n’aient pas été choisis, ils ont utilisé les créations de Rick Baker qui traînaient dans son dernier film Greystoke : La Légende de Tarzan, Seigneur des Singes. Quand je ne suis pas occupé à écrire sur l’adoption de poupées effrayantes, j’ai besoin d’écrire une thèse entière sur la carrière de Baker. Un loup-garou américain à Londres, Le thriller de Michael Jackson, Harry et les Henderson, Venant en Amérique, cette liste continue ! Il a façonné nos petits esprits malléables !

Retour à l’essentiel ! Greystoke : La Légende de Tarzan, Seigneur des Singes était un flop, et ils avaient ces super costumes, alors ils ont fait un peu de recyclage. Le producteur Spielberg était tellement passionné par l’intrigue secondaire du gorille que Donner lui a dit que s’il le voulait si mal, il pouvait le réaliser lui-même. Ouah. L’histoire du gorille devait avoir un impact énorme sur le montage final. A la fin, où l’on sait tous qu’ils sont sauvés par les bijoux trouvés par Rosalita (Lupe Ontiveros), au bord de la mer, lors des retrouvailles réconfortantes des familles, la fin de Spielberg se déroule devant la maison de Mikey avec les gorilles apparaissant dans la voiture de Troie ? Nous voyons également Sloth habillé comme s’il était sur le point de faire un set au Comedy Store, avec une chemise et un blazer hawaïens farfelus, faisant partie de la famille de Chunk. Je fais un rêve fiévreux. Il est révélé plus tard dans la novélisation que Sloth a reçu une Bar Mitzvah et un nom propre.

Quant au célèbre poulpe à bec ? Tout le monde s’accordait à dire que cela avait l’air trop idiot pour être considéré comme menaçant. Avec un temps d’exécution d’une heure et 54 minutes, ils repoussaient déjà les limites des normes, ainsi que la capacité d’attention d’un enfant. Donner à la rescousse ! Il a beaucoup coupé.

Le fabricant de la doc mentionne à quelques reprises les différences dans ce qu’il y a sur son Les Goonies Une cassette VHS achetée au magasin de vidéos et ce qu’il avait enregistré sur le câble. Si vous regardez l’intégralité de l’examen de 15 minutes des scènes supprimées des Goonies, je pense que vous serez avec moi, quand je dis, je me souviens avoir vu certaines de ces scènes. Mais seulement après les avoir vus maintenant. De toute évidence, ils n’ont pas eu d’impact sur le film en étant exclus. Il vous encourage à sortir ces vieux films que vous avez enregistrés sur le tube quand vous étiez enfant. Vous pourriez juste trouver vos propres joyaux oubliés.

Sujets : Les Goonies