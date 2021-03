Sony prévoit probablement une adaptation du long métrage de Demon’s Souls

Le studio de cinéma Sony travaille actuellement sur une première adaptation théâtrale de la populaire série de jeux Inexploré par Naughty Dog. Maintenant, il y a probablement une autre adaptation de jeu dans la maison: selon les rumeurs, le studio prévoit Les âmes du démon de filmer.

Du moins, c’est ce que souhaiterait la partie américaine Robot Freakin géant ont appris de sources internes. Il n’y a toujours pas de confirmation officielle, mais dans le passé, les collègues du magazine avaient généralement raison avec leurs informations préliminaires. Néanmoins, la rumeur doit être traitée avec prudence dans un premier temps.

On ne sait pas encore qui mettra en œuvre le spectacle d’horreur fantastique. En temps de Le sorceleur, Le Seigneur des Anneaux et jeu des trônes les mondes fantastiques gigantesques sous forme de films et de séries sont plus que jamais demandés.

De quoi parle Demon’s Souls

Le RPG d’action Les âmes du démon a été développé par From Software et Sony en 2009 pour la PlayStation 3 et représente le début d’une série de jeux populaires ainsi que de son propre genre Jeux de type âmes est apparu pour la dernière fois fin 2020 Remake du jeu pour la PS5:

Le jeu d’horreur fantastique concerne le royaume de Boletaria et son dirigeant, qui connaît une prospérité sans précédent avec l’aide des arts démoniaques de l’âme. Le roi utilise le pouvoir des arts de l’âme, qui sont d’origine démoniaque et ont donc été interdits pendant longtemps. Alors que Boletaria se développe en paradis, le roi est toujours mécontent et, croyant à la fin du monde, devient fou.

Il est convaincu que la seule façon de surmonter la misère du monde est de détruire l’humanité. Pour ce faire, il se rend au Nexus pour réveiller de son sommeil l’ancien piégé, puissant être et source des arts de l’âme. Selon le plan du roi, la puissante bête est censée manger les âmes de tous les peuples. Lorsque l’être désincarné tombe sur la terre sous la forme d’une brume impénétrable, des guerriers courageux tentent de faire face au danger accablant.