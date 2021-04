Fonctionnalité: 10 jeux PS3 uniquement numériques que vous devriez acheter avant que Sony ne ferme le PS Store

Eh bien, ça arrive enfin. Après avoir vu l’année dernière la boutique en ligne PlayStation repensée abandonner les jeux PS3 et PS Vita, beaucoup ont vu l’écriture sur le mur. Des rapports ont été publiés la semaine dernière sur la fermeture des magasins PS3 et PS Vita par Sony, et la nouvelle a été officiellement confirmée peu de temps après. Heureusement, les joueurs peuvent toujours télécharger à nouveau leurs bibliothèques existantes, mais les propriétaires de PS3 n’ont que jusqu’au 2 juillet pour acheter quelque chose de nouveau.

Bien que cela ne soit guère surprenant, c’est certainement décevant, et cette radiation massive signifie que nous disons au revoir à de nombreux jeux fantastiques qui n’ont jamais vu de sortie physique. Pour ceux qui cherchent à obtenir quelques gemmes avant le mois de juillet, nous mettrons en évidence quelques-uns des meilleurs jeux avant qu’ils ne disparaissent définitivement.

En guise d’avertissement, tout ce qui contient une PS5 et une réédition n’est pas compté ici, et cette exclusion s’applique également à tous les Classiques PS1 et PS2 encore disponibles. Si des versions commerciales existent sur d’autres plates-formes – ou uniquement au Japon sans support en anglais – celles-ci seront notées. Ainsi, bien qu’il reste encore de la vie sur la PS3, voici 10 des jeux les plus notables que nous vous recommandons de découvrir.

Éditeur: Capcom / Développeur: SOURIRE Date de sortie: 14 août 2008 ( Etats-Unis ) / 15 août 2008 ( Royaume-Uni / UE ) L’une des premières franchises de Capcom, Commando bionique est apparu pour la première fois en 1987, voyant quelques suivis portables avant de disparaître tranquillement. À la fin des années 2000, il a subi un redémarrage important, et cela a commencé par refaire le jeu NES avec les années 2008. Commando bionique réarmé. Développé par Grin, Rearmed mettait en vedette Nathan ‘Rad’ Spencer avec son bras bionique, qu’il utilisait comme arme ou pour se balancer sur différents objets. Lutter pour la Fédération contre la Nazis Badds, Spencer est chargé de détruire une arme connue sous le nom de projet Albatross, pour finalement affronter Hitler Le meneur. Il a été exceptionnellement bien examiné, mais malgré ce succès, Capcom ne l’a jamais publié physiquement, peut-être à cause de Commando bionique mauvaises ventes. Malgré que, Réarmé 2 est apparu deux ans plus tard et bien que cela n’existe pas non plus physiquement pour PS3, Xbox 360 Collection numérique Capcom inclus.

Éditeur: Konami / Développeur: MercureVapeur Date de sortie: 29 octobre 2013 ( Etats-Unis ) / 30 octobre 2013 ( Royaume-Uni / UE ) De Castlevania disparu depuis un certain temps. Alors que la série Netflix a été renouvelée pour une quatrième saison, nous n’avons pas vu de nouveau jeu sur console depuis le plaisir de 2014 Seigneurs de l’ombre 2 a continué le redémarrage 3D maintenant bloqué de Konami. Bien que Sanglant: Rituel de la nuit succède désormais au gameplay 2D traditionnel de Castlevania, Konami nous a offert un dernier retour en 2013 avec Castlevania: Lords of Shadow – Miroir du destin HD. Définir après seigneurs des Ténèbres, ce side-scroller nous a apporté un récit partagé concernant les descendants de Gabriel Belmont, et nous avons endossé le rôle de Simon Belmont, Trevor Belmont et Alucard. Malgré de bonnes critiques, l’édition HD n’a jamais été publiée physiquement, et celle de Konami Collection Lords of Shadow ne l’a inclus que comme code promotionnel. En tant que tel, si vous recherchez une copie physique, votre seule option est l’édition Nintendo 3DS. A lire : 2K Sports a hâte de partager plus d'informations sur le PGA Tour 2K, alors qu'EA annonce le jeu de golf de nouvelle génération

Éditeur: Jeux Capybara / Développeur: Jeux Capybara Date de sortie: 8 octobre 2009 ( Etats-Unis ) / 19 novembre 2009 ( Royaume-Uni / UE ) Capybara Games est revenu sur PlayStation l’année dernière avec Au dessous de, mais en 2009, il s’est fait un nom avec Critter Crunch. Initialement sorti pour les mobiles, ce jeu de puzzle de style arcade a apporté une nouvelle tournure Bust-A-Move. Vous avez incarné Biggs, un habitant de la forêt moelleux avec un grand appétit, utilisant votre langue pour attraper des bestioles et contrôler la chaîne alimentaire. Votre objectif était simple, nourrir ces bestioles à d’autres créatures jusqu’à ce qu’elles éclatent, ce qui a fourni des bijoux à Biggs à consommer. Offrant un mode aventure et un jeu coopératif, nous avions d’excellentes choses à dire en 2009, en l’appelant «l’un des plus beaux jeux du PlayStation Network» et en lui attribuant 9/10.

Éditeur: Konami / Développeur: Système d’arc fonctionne Date de sortie: 15 mars 2011 ( Etats-Unis ) / 23 mars 2011 ( Royaume-Uni / UE ) Contra a eu un parcours difficile cette dernière décennie. Entre Pachislot et les entrées mobiles, 2019 Corps des voyous fait pour une expérience tout à fait épouvantable, mais en 2011, Konami nous a donné une spin-off très divertissante. Développé par Arc System Works, Corps dur: soulèvement est à la fois une préquelle du jeu original et un spin-off de Contra: Corps dur. En nous mettant dans le rôle du colonel Bahamut, Uprising présentait les mêmes mécanismes de course et de fusil auxquels nous nous attendions, nous permettant de jouer en solo ou en coopération à deux joueurs. Fournissant une esthétique plus animée, beaucoup ont noté le gameplay stimulant de Uprising et il a reçu un accueil positif, étant considéré comme une évolution digne de Contra.

Éditeur: SEGA / Développeur: SEGA Date de sortie: 17 avril 2012 ( Etats-Unis ) / 18 avril 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Le soutien de SEGA à House of the Dead n’a jamais complètement disparu, mais les consoles de salon ont une histoire fragile avec leurs jeux de tir sur le thème de l’horreur. Dans le prolongement des années 2011 Maison des morts: Overkill, 2012 a apporté Maison des morts 4 sur PS3, et c’est actuellement le seul moyen de jouer en dehors d’une arcade. Situé entre Maison des morts 2 et III, nous avons incarné les agents AMS James Taylor et Kate Green dans un complot ridicule de style B-movie, combattant les morts-vivants et arrêtant une frappe mondiale de missiles nucléaires. Offrant une coopération locale à deux joueurs, ce jeu de pistolet léger convient parfaitement à PlayStation Move – ne vous inquiétez pas, la prise en charge de DualShock 3 est également incluse – et nous lui avons donné une amende de 8/10.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Productions Sucker Punch Date de sortie: 25 octobre 2011 ( Etats-Unis ) / 26 octobre 2011 ( Royaume-Uni / UE ) Tout fan de Sony devrait connaître Sucker Punch Productions à ce stade. Trouver un succès précoce avec Sly Cooper et plus récemment avec Fantôme de Tsushima, l’ère PS3 a vu Sucker Punch se concentrer exclusivement sur infâme. En nous offrant une aventure d’action en monde ouvert, nous avons incarné Cole McGrath, un coursier doté de superpuissances basées sur l’électricité. Laisser les joueurs utiliser ces pouvoirs pour le bien ou le mal dans un système de karma, c’est devenu un succès. A lire : Qu'est-ce que TasteMaker? Indie Restaurant Management Sim sort dans Steam Early Access En 2011, une suite a suivi et avec elle, une extension autonome a rapidement été lancée, et nous avons pensé qu’elle constituait un «excellent ajout à la série». L’appeler Fête du sang, cette aventure non-canon a conservé le cadre de FAMOUS 2 mais a suivi la transformation de Cole en vampire, supprimant le système Karma. Semblable à Mirror of Fate HD, Festival of Blood a été inclus dans le cadre du programme physique de Sony Collection inFAMOUS, mais Festival of Blood n’était disponible que via un code de téléchargement.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Jeux Capybara Date de sortie: 12 avril 2011 ( Etats-Unis ) / 13 avril 2011 ( Royaume-Uni / UE ) Depuis son arrivée en 1986, Might & Magic’s vu pas de fin d’entrées, mais seuls quelques-uns sont venus sur PlayStation. Partant de la sous-série Heroes of Might and Magic, Ubisoft Choc des héros nous a offert une curieuse retombée en 2009. Situé 40 ans avant les événements de Héros de puissance et de magie V, cette entrée a adopté une approche résolument différente, incorporant des mécanismes de puzzle dans un RPG, rappelant Puzzle Quête. Jouant entre cinq protagonistes, cette campagne nous a vu combattre le seigneur démon Azh Rafir, rétablissant la paix dans le monde d’Ashan. Initialement sorti avec un succès critique sur Nintendo DS, un portage HD a suivi deux ans plus tard pour PS3, et nous avions des opinions tout aussi élevées, l’appelant un «RPG de stratégie engageant, aussi profond qu’accessible». Heureusement, Ubisoft a publié des éditions physiques pour DS et PC, donc celle-ci ne disparaît pas complètement.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Q-Games Date de sortie: 13 septembre 2007 ( Etats-Unis ) / 25 octobre 2007 ( Royaume-Uni / UE ) Q-Games ‘ PixelJunk la série est difficile à résumer. Avec des entrées allant de la gestion de la nourriture sur le thème des zombies, des puzzlers de plate-forme et de la défense de tour, vous seriez pardonné d’avoir oublié que cela a commencé PixelJunk Racers en 2007. En nous apportant des courses de voitures à sous sur 10 circuits différents, les Racers ont proposé des tournois solo et un mode multijoueur hors ligne à sept joueurs. Bien que les critiques initiales aient été mitigées, les Racers ont reçu une version étendue en 2010 appelée 2nd Genoux, qui est venu comme une mise à jour gratuite pour les propriétaires existants. Incorporant de nouveaux modes de jeu, un rééquilibrage du gameplay et un support Trophy, nous lui avons donné 7/10, en lui conseillant d’ajouter de la profondeur à un «concept déjà addictif».

Éditeur: Capcom / Développeur: Cavia Date de sortie: 26 juin 2012 ( Etats-Unis ) / 27 juin 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Les chroniques constituent un moment intéressant dans Resident Evil’s l’histoire. Bien que la plupart des spin-offs aient créé leurs propres histoires, ces deux entrées proposaient un récit des principaux jeux, les transformant en tireurs légers pour la Nintendo Wii. Cela a commencé avec les années 2007 Les chroniques des parapluies, qui couvrait Zéro, Resident Evil, et 3: Némésis du point de vue d’Albert Wesker, avant de culminer avec un dernier chapitre original. A lire : Bugsnax: Comment se rendre à Boiling Bay Le travail a rapidement commencé sur un suivi appelé Les chroniques de Darkside, encadré comme un Resident Evil 4 prequel. Set deux ans à l’avance, nous avons joué comme Leon S.Kennedy et Claire Redfield, et cela a raconté Resident Evil 2 et Code: Veronica’s événements. Finalement, Capcom a porté les deux jeux sur PS3 avec le support PlayStation Move, le surnommant le Collection HD de Resident Evil Chronicles. Cette édition n’a reçu une sortie physique qu’au Japon, mais les copies Wii anglaises se vendent toujours à bas prix.