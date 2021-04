Anthony Mackie traverse l’un des moments les plus importants de sa carrière après avoir joué dans la série à succès Disney +, Le faucon et le soldat de l’hiver. L’émission Marvel s’est terminée avec lui en tant que protagoniste principal en transformant son personnage de Sam Wilson en Captain America. Concernant son actualité, l’acteur s’est souvenu d’une phrase provocante de Tom Holland et il a répondu. Connaissez l’histoire!

Tout remonte à 2018 lorsque les artistes ont participé à un panel au Comic-Con à Seattle. Lors de l’événement, Mackie a avoué qu’il n’avait pas vu Spider-Man: retour à la maison et la réponse de Holland fut immédiate. « Je n’ai pas vu le film Falcon. Oh non! Il n’y en a pas. Désolé. », fut la réponse épicée de l’interprète de Peter Parker.

Anthony Mackie a provoqué Tom Holland: il était convenu qu’il ne croyait pas en son personnage

Trois ans se sont écoulés et ce à quoi le jeune homme de 24 ans ne s’attendait pas, c’est que son collègue allait jouer un rôle si répandu au sein du MCU. Mackie était loin de manquer l’occasion et a rappelé la provocation de Holland dans un message Twitter.. « Arrivée chez Tom Holland », publié à côté de son image en tant que New Captain America.

Comme si cela ne suffisait pas, EW a confirmé que Malcolm Spellman Oui Dalan Musson (Les scénaristes Marvel) travaillent sur un quatrième film de Captain America avec l’interprète Falcon comme protagoniste. Cependant, le même média a consulté l’acteur et a reconnu qu’il était enIl est venu avec la rumeur parce qu’un employé le lui a dit dans une épicerie.

« Je n’ai rien entendu. C’est ce que j’aime dans le fait de travailler pour Marvel. Ils vous appellent, ils vous disent: venez à Los Angeles, nous voulons vous dire ce qui se passe. Donc, je suis impatient de voir ce qui se passe, mais Je n’ai rien entendu. « , a avoué la possibilité d’un film avec son nom.