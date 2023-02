Les 10 dieux les plus aimés de « Record of Ragnarok »: De Thor à Hercule

« Enregistrement de Ragnarok » a laissé une série de personnages et de combats inoubliables. Il animequi triomphe à l’international avec Netflix, a pour intrigue principale la confrontation entre l’humanité et différents êtres divins. Les combats ont lieu pour décider si les êtres humains méritent d’être détruits ou d’avoir une nouvelle opportunité dans le monde.

Cependant, tous les dieux sont contre les combattants humains. Entre différentes positions, il y a des divinités qui, dans cette fiction, sont devenues les favorites des Anime Shūmatsu no Valkyrie. Ici, nous vous disons qui ils sont.

ici voir un aperçu des nouveaux chapitres de l’anime:

10 DIEUX POPULAIRES DE « RECORD OF RAGNAROK »

10. Brunhilde

Bien que sa personnalité soit manipulatrice et cache plus qu’une autre intention, Brunhilde est l’un des personnages les plus aimés de « Record of Ragnarok ». Sans ses ruses, il n’y aurait pas d’histoire, car elle a pris sur elle de convaincre les dieux d’organiser un Ragnarok comme moyen d’empêcher la destruction précoce de l’humanité.

Brunhilde prenant son visage dans la série (Photo : Graphicinica)

9.Hermès

Hermès Il a également gagné une place dans la préférence des téléspectateurs, étant celui qui explique certains des pouvoirs compliqués de son frère, Arès. De plus, il s’est démarqué par donner de la musique au début du combat de Zeus. Il est également passionné par le combat et se plaint lorsque d’autres êtres divins tombent.

Hermès jouant du violon dans l’anime (Photo : Graphicinica)

8. Hercule

Tandis que Heracles est l’un des personnages inoubliables de « Record of Ragnarok ». Il était du côté de l’humanité, mais il combattait aux côtés des dieux. Il voulait qu’ils pardonnent aux humains et leur donnent une autre chance de continuer à vivre sur Terre. Sa mort, aux mains de Jack l’éventreura choqué tout le monde.

Hercule se préparant au combat (Photo: Graphicinica)

7. Zérofuku

Un autre des dieux qui avaient de l’estime pour l’humanité était zérofuku, qui a absorbé la douleur et la souffrance des humains. Mais il s’est rendu compte que ce n’était pas une solution à long terme et a fini par se diviser en sept dieux pour ne pas se venger des gens.

Zerofuku souriant dans un chapitre de manga (Photo : Tokuma Shoten)

6.Lilith

Lilith joue dans l’une des histoires les plus particulières du manga « Shūmatsu no Valkyrie ». Elle a cherché à se venger de Satan, pour avoir tué son ami Lucifer, et a demandé à Belzébuth de l’aider. Au cours de ce voyage, les deux tombent amoureux et le second perd le contrôle et entre dans un état inhabituel. Quand il revient à lui, il se rend compte qu’il a tué Lilith parce qu’il est Satan. La déesse, cependant, lui a pardonné et lui a demandé de continuer à vivre.

Lilith dans un épisode du manga (Photo : Tokuma Shoten)

5. Arès

Contrairement à l’idée classique de ce dieu, Ares de « Record of Ragnarok » est le plus faible et celui qui évite de combattre les humains. C’est aussi une divinité qui exprime ses sentiments, comme le deuil de ses collègues tombés au combat. De plus, il est très courageux malgré sa blessure.

Ares est l’un des personnages les plus particuliers de la fiction (Photo : Tokuma Shoten)

4. Shiva

Shiva est également un autre des dieux particuliers de l’anime Netflix. Dans la série, il est dépeint comme une personne insouciante qui n’aimait que danser et dormir. Mais sa situation change lorsqu’il accepte d’accompagner Rudra à Svarga, où ils battent un grand nombre de dieux indiens et où son ami le nomme leur chef.

Le combat entre Shiva et Raiden Tannemon dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Graphinica)

3. Hadès

Tandis que Hadès a gagné le respect des autres dieux en étant l’un de ses frères les plus protecteurs. et une grande aide dans diverses batailles. Il a toujours voulu venger Poséidon, mais a fini par mourir à Ragnarok, s’excusant d’avoir échoué.

Hadès, sérieux, dans une scène de « Record of Ragnarok » (Photo : Tokuma Shoten)

2. Thor

Thor est peut-être le dieu le plus populaire en Occident. et, dans « Record of Ragnarok », il ne fait pas exception. Il a été le premier combattant d’anime et a répondu aux attentes du public. Bien qu’il soit du côté des divinités, il a commencé à avoir du respect pour l’humanité au fur et à mesure que les combats progressaient.

Thor, sur le côté gauche, pendant la saison 2 de l’anime (Photo : Graphicinica)

1. Bouddha

Finalement, Buddha a gagné l’affection du public d’anime de Netflix pour son incroyable pouvoir et aussi pour son désir d’aider l’humanité à sortir de la destruction. Le dieu est le seul qui se bat aux côtés du peuple et qui n’hésite pas à laisser un être divin sur le sol.