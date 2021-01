Regé-Jean Page a parlé de ses scènes intimes à Bridgerton

Page Regé-Jean était parmi les aspects les plus appréciés de la première de Bridgerton sur Netflix. L’acteur de 30 ans s’est démarqué dans son rôle de Simon Basset et a gagné en popularité auprès du public. Sa performance comprenait des scènes intimes très réussies, où l’interprète devait montrer une partie de son corps nu. Dans une interview, le protagoniste a parlé de la série et a expliqué comment sa famille a pris les séquences les plus embarrassantes. Épingle de sûreté!

Le Britannique-Zimbabwéen a donné une note à Variety, qualifiant la série d’un mélange de nombreuses œuvres. «Bridgerton est un peu comme Jane Austen rencontrant Gossip Girl et peut-être Fifty Shades of Grey., exprimé sur l’idée de recréer l’environnement de la régence anglaise, mais avec un « plus amusant, plus rapide, plus sexy » selon ses paroles.

La référence à Fifty Shades of Grey est claire: à Bridgerton, il y a de nombreuses scènes de sexe, principalement entre son personnage et celui de Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton). L’acteur a expliqué que, comme d’autres productions, pour enregistrer les scènes, ils avaient la complémentarité d’une équipe spécialement préparée.

Comment les scènes de sexe ont-elles été tournées à Bridgerton?

«Nous travaillons avec une merveilleuse équipe d’intimité dirigée par Lizzy Talbot. Cela libère à la fois le travail de vos acteurs d’avoir quelqu’un pour vous diriger, vous guider, vous protéger et prendre soin de vous. C’est un peu fou que les gens aient fait ça sans un « , a indiqué la technique utilisée par des séries telles que Sex Education et Euphoria.

La première de la série Shonda Shimes était à Noël et la famille de Page s’est réunie pour la regarder. Cependant, avant il devait avoir l’avertissement de l’acteur. «Je suis un peu plus torse nu que par le passé. J’ai envoyé des SMS d’avertissement à ma famille, comme si le groupe familial WhatsApp était plein de points d’exclamation au milieu d’émojis de lumière rouge clignotante qui disaient simplement: « Je sais que tout le monde est un peu excité à ce sujet, mais vous savez aussi dans quoi vous vous embarquez, il y a un Regé déshabillé ce Noël« », remarquer.

L’artiste vit le meilleur moment de sa carrière après le lancement sur Netflix et est traduit sur ses réseaux sociaux. MAlors que la semaine dernière, il comptait 79000 abonnés, aujourd’hui il en compte déjà 869000. Une enquête sur Divulgacher a constaté que 98% des fans étaient ravis de sa performance.