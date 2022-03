Samsung fêtera un nouveau Galaxy Unpacked à la mi-mars pour présenter le nouveau Galaxy A

in

Selon cette fuite, lors de cet événement, Samsung lancera les Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73.

Après avoir lancé ses nouveaux terminaux franchisés pour 2022, les Galaxy S22, le géant coréen se concentre désormais sur le renouvellement de son milieu de gamme à succèset en ce sens, nous venons d’apprendre que Samsung fêtera un nouveau Galaxy Unpacked en plein mois de mars pour présenter les nouveaux membres de la famille Galaxy A en société.

Voici tout ce que nous savons sur le deuxième Galaxy Unpacked de l’année

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, un récent rapport publié par le média coréen The Korea Herald révèle que Samsung organisera un événement à la mi-mars pour présenter les nouveaux terminaux de la gamme Galaxy A.

Samsung vendra également ses mobiles moins chers sans le chargeur inclus

Selon cette fuite, dans le deuxième Galaxy Unpacked de l’année, la firme coréenne présentera 4 nouveaux smartphones de la série Galaxy A : les Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73.

De ces quatre modèles de smartphones, selon ce rapport, le plus cher d’entre eux sera le Galaxie A73un appareil qui sera équipé d’un Écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 750G et avec une caméra principale de 108 mégapixels.

De plus, il se murmure que ce Galaxy Unpacked aura lieu ce mois-ci en réponse à la Événement Apple le 8 mars dans lequel le géant américain annoncera la troisième génération de l’iPhone SE avec connectivité 5G.

Le Samsung Galaxy M53 5G fuite en entier : écran 120 Hz, Snapdragon 750G et appareil photo 50 MP

Depuis 2019, Samsung est présentant chaque année de nouveaux terminaux au sein de sa série Galaxy Apuisque ces dernières années les smartphones de cette saga ont connu le plus grand succès commercial, puisque, par exemple, le Galaxy A12 a été le smartphone le plus vendu au monde avec plus de 51,87 millions d’unités vendues.

