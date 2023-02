Elizabeth Banks défend l’ours cocaïne montrant des scènes d’enfants prenant de la drogue.

Ours cocaïne est déjà configuré pour être l’un des films les plus surréalistes de l’année, mais il pourrait aussi être quelque peu controversé pour présenter des scènes de prise de drogue par des enfants de douze ans. Le film du troisième réalisateur Elizabeth Banks est une comédie noire basée sur l’histoire vraie d’un ours noir américain qui a découvert un sac de trafiquants de drogue abandonné dans le désert. Dans le film, l’ours se livre à un saccage alimenté par la drogue à travers la Géorgie, s’attaquant à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.





Alors que le règne de terreur de l’ours apportera des moments sombres et comiques, une scène, en particulier, a déjà été considérée comme controversée pour montrer deux enfants découvrant et échantillonnant la cocaïne abandonnée. Tout en parlant à Variety du film à venir, Banks a défendu la décision d’inclure la scène dans le film, bien qu’elle ait noté quelques doutes initiaux quant à son objectif. Dit-elle:

« C’était définitivement controversé. Il y a eu des conversations à propos de, devrions-nous vieillir ces personnages? Nous nous sommes tous tenus la main et nous nous sommes dit: » Les gars, ils doivent avoir 12 ans. C’est leur innocence qui est mise à l’épreuve. C’est ce qui m’intéressait dans cette scène. »

Ours cocaïne n’est évidemment pas un film qui va être vu par des enfants, donc même si la représentation de jeunes expérimentant des drogues n’est peut-être pas la vision la plus confortable, le public auquel le film est destiné devrait être capable de comprendre que la scène n’est pas là glorifier l’usage de la drogue.





Cocaine Bear peut livrer une comédie d’horreur « super divertissante »

Certains films font exactement ce qu’ils disent sur la boîte, et Ours cocaïne n’a pas besoin de beaucoup d’explications. Bien que le film soit une version massivement exagérée de l’histoire réelle sur laquelle il est basé, vous voulez parfois un film qui ne se prend pas trop au sérieux ou qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion. Cela semble être précisément l’intention d’Elizabeth Banks, et elle a récemment déclaré que ceux qui s’aventureraient pour voir le film ne seraient pas déçus. Dit-elle:

« Cocaine Bear est super divertissant. Si vous voulez tout abandonner dans votre vie pendant 95 minutes, c’est une excellente façon de le faire. C’est une aventure incroyable. Il contient de très beaux messages. C’était amusant de voir les gens s’identifier au film. C’est terrifiant [when a film is finished and out of your hands]. C’est mon film d’horreur juste là. Il y a tellement de choses que je peux contrôler. Tout cela étant dit, je suis vraiment fier de [it]. Je peux bien dormir la nuit en sachant que j’ai bien fait mon travail et que si le public veut voir un film appelé Cocaine Bear, j’ai livré un film à la hauteur de son titre. »

Ours cocaïne aura un concert difficile quand il arrivera dans les cinémas le 24 février, juste une semaine après Ant-Man et la Guêpe : Quantumania reprend le box-office. Cependant, qui ne veut pas voir un ours massif faire un bad trip de temps en temps ? Avec certains films non conventionnels qui font exploser les attentes du box-office, Ours cocaïne pourrait être le prochain succès surprise.