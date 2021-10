L’erreur que personne n’a remarquée dans You, la série Netflix la plus regardée

Tu raconte l’histoire du tueur en série Joe Goldberg trouvé caché derrière l’image d’un libraire inoffensif. La vérité est qu’une fois qu’il tombe amoureux, ce personnage développe une obsession extrême, toxique et délirante. À la fin de la deuxième saison de la série, le protagoniste a trouvé son partenaire idéal dans Le voit, qui s’est également révélé être un meurtrier.

Plus tard, elle devient la mère du fils de Joe, mais leur relation est tendue et se rapproche peu à peu d’une issue inévitable : la décision de l’ancien libraire de mettre fin à la vie de sa compagne. Comment il fait? Avec une injection mortelle et écrit plus tard une lettre avouant tous ses crimes. Ils ne sont pas peu nombreux ! Dans ce contexte, la série a commis une erreur que peu ont remarquée.

L’erreur en toi que tu n’as pas remarquée

Chaque fois que les personnages de Tu communiquer via les réseaux sociaux, nous pouvons clairement voir leurs écrans et la photo avec laquelle ils ont configuré leurs profils. Ainsi, la représentation de la surveillance qui Joe fait à propos de ses victimes. Dans la troisième saison, lors d’un de ces échanges importants, une erreur s’est produite que peu de gens ont remarquée.

A la minute 27:30 du dernier épisode de la saison, quand Le voit écrire à Marianne se faisant passer pour Joe, l’image qui apparaît à côté des messages envoyés n’est pas celle du tueur en série. Le regard peut nous embrouiller et sembler Penn badgemais il s’agit de quelqu’un d’autre.

Il n’y avait pas d’explication officielle pour cette erreur que si peu de fans ont détectée, mais nous avons déjà quelques idées sur ce qui aurait pu réellement se passer. Il s’agit peut-être de l’acteur, mais sous un angle étrange qui le rend difficile à identifier. Ou il pourrait s’agir d’un changement fait exprès par Le voit quand on parle à Marianne qui est également convaincue qu’elle parle au protagoniste de Tu… Avez-vous une théorie à ce sujet?

