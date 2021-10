Les critiques ont fait l’éloge de la série FX Pose pour son portrait d’une famille autodidacte de femmes transgenres et d’hommes homosexuels alors qu’ils trouvent leur chemin à New York pendant la crise du sida. Dans ce groupe unique se trouve Blanca, une femme transgenre jouée par Mj Rodriguez. Au cours des trois saisons de Pose, les téléspectateurs en sont venus à aimer Blanca pour ses manières nourricières. Rodriguez a récemment partagé comment sa vie reflète celle de Blanca.

L’histoire de Blanca dans ‘Pose’

‘Pose’, saison 3 : Mj Rodriguez dans le rôle de Blanca | Eric Liebowitz/FX

Pose suit un groupe de personnes en compétition dans le monde de la danse de salon à une époque particulièrement difficile pour les personnes de la communauté LGBTQ. Blanca est le centre de cette famille par choix.

Dans la première saison de la série, Blanca apprend qu’elle est séropositive. À cette époque, le diagnostic était presque toujours une condamnation à mort, et ceux qui développaient le sida mouraient souvent seuls, rejetés par leurs familles. Blanca répond à sa crise en créant la House of Evangelista, un refuge pour les membres de sa communauté. Elle leur offre un foyer, de l’amour et des conseils.

Par le dernier épisode de Pose, Blanca est devenue infirmière et a construit une vie qu’elle aime. Elle réunit les membres de sa maison pour un dernier triomphe dans le monde de la compétition de salle de bal. En fin de compte, elle trouve le succès dans sa carrière, sa vie romantique et son estime de soi.

« C’est un très bel arc que nous voyons continuer Blanca », a déclaré Rodriguez à ET Online. « Elle n’est plus propriétaire de sa propre entreprise, mais elle s’est encore améliorée. Elle travaille à l’hôpital, et c’est une excellente représentation d’elle parce qu’elle est infirmière, qui est une guérisseuse. Et je pense que Blanca est une telle guérisseuse.

Mj Rodriguez partage ces traits avec Blanca sur ‘Pose’

Rodriguez a une bonne raison d’aimer l’histoire de Blanca. Non seulement le rôle dans Pose lui apporter des critiques élogieuses, mais l’acteur semble également ressembler beaucoup au personnage qu’elle a joué.

Dans une apparition récente sur le podcast Cette scène avec Dan Patrick, Rodriguez a partagé une expérience avec un fan qui lui a montré les similitudes frappantes avec Blanca.

« Je me souviens de ce gamin. Je ne me souviens pas de son nom, mais il vient du Nigeria. Et il a été déplacé de sa maison. C’est un enfant gay, et il vient de me contacter via mes DM, et il avait toute cette histoire », se souvient-elle.

Sa situation lui a brisé le cœur, alors elle lui a dit qu’elle était toujours disponible s’il avait besoin de parler.

« Un mois plus tard, il me contacte. Et il dit : ‘Tu m’as tellement aidé. Je vis maintenant avec ma propre famille choisie, et je me sens en sécurité, et j’ai un travail maintenant, et j’ai tout ce que je voulais. Et merci d’avoir juste vérifié sur moi », a-t-elle déclaré. «Et j’étais comme, alors c’est ce que fait Blanca. D’ACCORD. Je vois. Je vois ce que tu fais, Blanca. D’ACCORD. D’ACCORD. »

Rodriguez fait face à son traumatisme

Prendre soin des membres de la communauté rejetés par leurs familles n’est pas la seule qualité que Rodriguez partage avec Blanca. L’acteur a également atteint un nouveau niveau de succès dans sa vie. Depuis son travail sur Pose, Rodriguez a continué à faire plus de projets. Elle apparaîtra bientôt dans l’émission Apple TV+ Butin, Rapports de salon.

Mais comme elle l’a expliqué sur le podcast de Patrick, la douleur de son passé rend parfois difficile l’acceptation de sa bonne fortune. Et elle a peur de tout perdre.

« Mes insécurités – beaucoup de traumatismes auxquels j’avais déjà fait face auparavant Pose s’était passé et comment je pensais que les gens me verraient – ​​s’était répercutée sur mon travail », a-t-elle déclaré.

«Je le fais maintenant, c’est sûr. Genre, je bois mon champagne, mais, oui, au début, je ne savais tout simplement pas comment le faire. C’est un peu triste et malheureux.

Malgré les défis de son passé, Rodriguez apprend à profiter de son succès. Ses nombreux fans sont heureux de la voir obtenir la reconnaissance qu’elle mérite.

CONNEXES: ‘Pose’ Star révèle qui se serait marié ensuite si le spectacle continuait