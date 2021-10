La série animée Smallville explorera Clark Kent de Tom Welling dans le rôle de Superman

Le prévu Petiteville la série animée est toujours en développement, les stars Tom Welling et Michael Rosenbaum ayant maintenant fourni une mise à jour supplémentaire tout en discutant de la prochaine sortie Blu-ray de Smallville : la série complète. Selon Welling, le spectacle animé sera en effet une continuation de la série originale, mais contrairement au live-action Petiteville, la sortie animée abandonnera la tristement célèbre règle « pas de collants, pas de vols » et explorera cette version de l’époque de Clark en tant que personne à part entière Superman.

« Oui, l’une des choses que j’entends de la part des fans, c’est : ‘Pourquoi vous vous êtes arrêtés ?!’ Eh bien, je peux donner un million de raisons pour lesquelles nous nous sommes arrêtés, mais je comprends aussi pourquoi un fan voudrait que ça continue. Je ressens la même chose à propos d’autres projets dont je suis fan, comme : « Continuez ! !’ Et il y a juste des limites à un moment donné. Nous avons manqué d’histoire pour Clark. Clark devait devenir Superman, et Smallville ne pouvait pas être une série Superman. Cela n’a tout simplement pas été construit de cette façon. Alors, ce que nous essayons de faire est en quelque sorte de sauter dans cette autre arène où nous pouvons peut-être servir cette idée et nous amuser à le faire. »

Cette mise à jour particulière devrait être une excellente nouvelle pour Petiteville fans, dont beaucoup avaient espéré voir le Tom Welling version de Clark Kent devenir enfin l’homme d’acier. Créé par Alfred Gough et Miles Millar, Petiteville suit Welling en tant que jeune Clark Kent bien avant d’avoir enfilé la cape rouge et les collants bleus de Superman. Commençant en 2002 et s’étalant sur 10 saisons, la série raconte la vie adolescente de Clark Kent, décrivant ses années de formation dans la petite ville de Smallville au Kansas, découvrant ses pouvoirs et naviguant dans diverses facettes du drame humain. Le spectacle s’est terminé par un simple aperçu de Welling dans un costume classique de Superman, et bien que cette fin ait fonctionné pour la finale de Petiteville, les fans seront ravis d’en voir plus sous forme animée.

Les rapports d’une suite animée ont commencé à circuler en juin, et comme l’explique Michael Rosenbaum, Smallville : la série animée est en développement très précoce à ce stade. « Eh bien, écoutez, nous ne sommes pas vraiment autorisés à en parler maintenant, car c’est dans les premiers stades. Nous le développons donc. Nous essayons de voir ce qui se passe avec, mais c’est à peu près tout ce que je peux dire. maintenant », Rosenbaum, qui a joué Lex Luthor face à Clark Kent de Welling dans l’original Petiteville série, expliqué.

La série de suites animées prévue impliquera non seulement les talents de Welling et Rosenbaum, mais plusieurs autres noms familiers du Petiteville anciens élèves. « Avec [Smallville creators] Al [Gough] et milles [Millar]! » Welling a ajouté. « Ouais. Avec Al et Miles. Nous essayons. Et évidemment, Warner Bros. », a déclaré Rosenbaum. « Nous préparons notre terrain. Disons simplement que. C’est tout ce que nous pouvons dire », a taquiné Rosenbaum. « Nous aimons juste les relations et nous aimons les personnages sur Petiteville. Je pense que beaucoup de gens souhaitent que cela continue et il y a des possibilités. »

Smallville : la série complète est prévu pour la première fois sur Blu-ray le mardi 19 octobre. Cela nous vient de CBR.

Sujets : Smallville, Superman