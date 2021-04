Kelly Clarkson partage l’histoire la plus TMI de tous les temps – et c’est pourquoi nous l’aimons

Nous aimons l’attitude candide de Kelly Clarkson – et lors d’une conversation avec le chanteur de musique country Clint Black sur « The Kelly Clarkson Show », elle a raconté une « mauvaise » histoire.

Avant de partager l’anecdote, Clarkson a parlé de son manque de filtre après que Black ait décrit sa nouvelle émission, «Talking in Circles», comme un endroit où les artistes ont «le genre de conversations que vous et moi aurions dans la salle verte».

« Je n’ai pas de filtre, de la meilleure des manières », a déclaré Clarkson. « Je suis ouvert à parler de tout. Je ne pense pas que quelque chose soit vraiment inapproprié … La plupart des choses dont je suis prêt à parler, et je pense que c’est pour ça … ils ne sont pas prêts pour quand ils me parlent . Ils sont comme, ‘Euh, TMI,’ et je suis comme, ‘Oh, je suis désolé!’ «

Black a déclaré que récemment, un invité de « Talking in Circles » a partagé une histoire sur une époque où elle avait fait pipi sur scène.

« Combien d’entre nous n’ont pas fait pipi sur scène? » Black a plaisanté – mais Clarkson avait une histoire plus dramatique.

« Je vais vous dire tout de suite, il y a eu une fois que ce n’était pas pipi, mon ami! » Dit Clarkson en riant. «J’ai eu une sorte de naufrage à cause d’une sorte de nourriture, et je littéralement, nous étions dans une arène, et je ne devrais pas raconter cette histoire, mais comme je l’ai dit à mon homme, je n’ai pas de filtre! pour courir dans les coulisses de mon changement rapide, j’ai attrapé cette pauvre poubelle et mon garçon, je l’ai détruite. C’était mauvais. C’était mauvais, Clint, ça l’était.

«Nous devrons peut-être modifier cela», a ajouté Clarkson. « Mais je dis juste que ça arrive, qu’est-ce que tu es censé faire? »

« J’essaye juste de visualiser », a plaisanté Black. « Attendez. »

Ce n’est pas la première fois que Clarkson plaisante sur l’absence de filtre. Alors qu’elle se préparait à accueillir les Billboard Music Awards 2018, elle a dit AUJOURD’HUI qu’elle s’inquiétait de ce qu’elle pourrait dire.

« J’ai ce truc nerveux. Même si nous avons prévu quelque chose, je regarde le prompteur et dis quelque chose de totalement différent! » dit-elle. « Je ne sais pas ce que c’est; je sais lire. Je deviens nerveux et ensuite je me contente de parler de choses dont je ne devrais probablement pas parler. Je suis en fait très nerveux parce que je n’ai pas de filtre! »

