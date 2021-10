Godzilla original de 1954 de Toho revient dans les cinémas cet automne avec une nouvelle restauration 4K

Cette année marque le 67e anniversaire du premier film original de Godzilla en 1954, et pour célébrer Toho International, Inc. célèbre de différentes manières, notamment en ramenant la version remasterisée 4K tant attendue du film original dans les cinémas à travers aux États-Unis, ainsi que la projection d’un certain nombre de classiques tels que la projection du 50e anniversaire de Godzilla contre Hedorah et une double fonctionnalité de deux films de l’ère Heisei jamais vus dans les cinémas en Amérique du Nord auparavant. Voici toutes les informations qu’ils avaient à dire dans le communiqué officiel du mois des sorties festives.

« Toho International, Inc. est ravi d’annoncer un GodzillaCélébration du 67e anniversaire le 3 novembre, avec une première mondiale de l’original remasterisé en 4K Godzilla film sorti en 1954. Alamo Drafthouse Cinema organisera une première mondiale à l’échelle nationale de la remasterisation 4K du film classique Godzilla de 1954 ! »

« La société de cinéma basée à Austin, Alamo Drafthouse Cinema, en association avec Janus Films, organisera en exclusivité une première mondiale d’un océan à l’autre de la remasterisation 4K tant attendue du classique 1954 »Godzilla » film. Les projections auront lieu dans plus de deux douzaines d’endroits à travers les États-Unis, y compris les théâtres phares de New York, Los Angeles et San Francisco et marqueront 67 ans depuis la première apparition de Godzilla dans Toho « Gojira« , le film de monstres classique largement considéré comme un chef-d’œuvre qui continue de façonner le cours de la culture pop mondiale. De plus, tout au long de la première moitié de novembre, Alamo Drafthouse projettera les classiques du kaiju préférés des fans « Godzilla contre Hedorah, » « Shin Godzilla« , et une double caractéristique de deux classiques de l’ère Heisei qui n’ont jamais été présentés en salles en Amérique du Nord. »

« Pour maintenir le buzz d’anniversaire, Toho Int. s’est associé à Mondo, Super7, Kinokuniya et à la boutique officielle Godzilla sur Amazon pour offrir aux fans de nouvelles Godzilla marchandise. Les fans peuvent également se connecter à la chaîne YouTube officielle Godzilla de Toho pour un tout nouveau contenu, y compris le 1978 « Godzilla« série animée »,Godziban » spectacle de marionnettes, et nouvel original « Godzilla Chomp« série documentaire en avant-première prochainement. »

L’anniversaire réel est le 3 novembre, lorsque la restauration 4K de Godzilla fera sa première mondiale. Ainsi que d’autres vus précédemment Godzilla films obtenant également de rares sorties en salles, la semaine du 12 novembre verra une sélection de cinémas présentant deux classiques jamais sortis en salles des années 1980. Ceux-ci sont décrits comme :

1984 « Le retour de Godzilla« , le coup d’envoi de l’ère Heisei et une suite directe de « Gojira, » qui a été fortement réédité et publié aux États-Unis sous le nom de « Godzilla 1985. » La sortie de la version originale japonaise n’a jamais été officiellement projetée sur le sol américain.

« Godzilla vs. Biollante » de 1989, qui n’a reçu qu’une sortie en vidéo directe aux États-Unis, n’a jamais reçu de sortie officielle dans les cinémas américains.

En plus des nombreuses rééditions de films, la célébration verra également la sortie d’une toute nouvelle expérience AR pour les appareils mobiles qui mettra en vedette le Godzilla original pour la première fois. La marque de collection Mondo sortira un certain nombre de nouvelles statues, des pressages de vinyles de la bande originale et d’autres versions top secrètes. Les fans peuvent également consulter la chaîne YouTube officielle de Godzilla pour les épisodes de 1978 Godzilla série et Godziban épisodes, avec de nouveaux ajouts chaque semaine. Pour obtenir les informations les plus récentes et les mises à jour de la marque, vous pouvez consulter Godzilla.com et les comptes de médias sociaux officiels de Godzilla. Cette nouvelle provient de Bloody Disgusting.

Sujets : Godzilla, Salles de cinéma, Mondo