L’ère de l’économie FOMO : investir par peur que d’autres deviennent millionnaires et nous ne

« Les marchés financiers sont conçus pour transférer de l’argent de l’impatient vers le patient » est l’une des célèbres maximes de l’homme d’affaires et économiste Warren Buffet. Fondamentalement, il essaie d’expliquer l’importance de garder la tête froide lorsque quelqu’un décide de négocier sur le marché des investissements. Car oui, il semble aujourd’hui que quiconque aime les crypto-monnaies, l’immobilier ou les mèmes sur les actions ressente une impulsivité d’achat dérivée à la fois de l’anxiété et de l’espoir de profits.

Même les investisseurs professionnels qui en savent assez ne peuvent s’empêcher de participer au marché. C’est un phénomène connu sous le nom de FOMO. C’est l’anxiété de sentir que vous manquez un train qui est déjà en mouvement alors que vous essayez de monter de toute façon.

Qu’est-ce que la vie FOMO ? Il n’est pas exclusif aux marchés. Ni de l’économie en général. On pourrait dire qu’il a existé toute notre vie et qu’il peut être facilement transféré à de nombreux autres domaines et situations. Au fur et à mesure que les réseaux sociaux ont gagné du terrain dans nos vies, c’est devenu un phénomène de plus en plus courant, car la plupart d’entre nous ressentent le besoin d’être connectés en permanence afin de ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde. C’est aussi souvent le cas dans le domaine de la commerce, et plus précisément dans celui des crypto-monnaies.

Que signifie? Cela vient de l’acronyme ‘Fear of Missing Out’, ou ce qui est la même chose, la peur de rater quelque chose ou d’être exclu de quelque chose dont les autres profitent. Et ce qu’il fait en fait, c’est que l’investisseur entre sur les marchés hors du temps parce qu’il a vu le prix monter et monter, et son désir de le chasser grandit. Chose que les économistes recommandent d’éviter : lorsque l’émotion s’empare de la raison, même les erreurs les plus stupides apparaissent comme par magie.

Frappé par des informations. Ce sentiment perçu de perdre quelque chose ou la peur de ne pas être mis à jour est presque toujours dérivé des publications qui apparaissent dans notre chronologie de Facebook, Twitter ou des actualités. Quel investisseur ne se met pas les mains dans la tête lorsque l’influenceur économique de service commente la catastrophe que subit Bitcoin ? Il suffit que l’utilisateur navigue sur le réseau social et remarque qu’il y a plus de mises à jour que la normale pour que son envie de curiosité lui fasse examiner fébrilement et furieusement les dernières nouvelles.

Oui, en quelques minutes, vous serez momentanément satisfait, mais après un certain temps, vous serez de retour dans votre cycle FOMO. En d’autres termes, le flux constant d’informations fait de vous un esclave des appareils numériques.

Le phénomène économique. L’explication de pourquoi nous investissons a en fait une grande puissance économique. Les erreurs des uns gagnent les autres. Et la pandémie n’a fait qu’accélérer un sentiment d’impuissance et d’euphorie face à la possibilité de grands bénéfices. Quelque chose comme le boom des dot-com, quand Internet était moins compris en termes technologiques. Il y avait plus ce que des économistes comme George Akerlof et Robert Shiller ont appelé une « contagion de pensée de personne à personne » qui s’est propagée à travers la hausse des cours des actions.

Une autre cause du phénomène FOMO en ce moment est l’absence d’un récit fort comme contraste. Par exemple, mettre en garde contre les spéculations risquées à court terme et dire « tout se terminera dans les larmes » sont des commentaires largement ridiculisés en tant que conseils. boomer. Nous l’avons vu avec le battage médiatique Bitcoin. D’abord parce qu’elle semble déconnectée de la réalité économique de la génération Z, mais aussi parce que les prix des actifs continuent de rebondir. Le bitcoin est passé d’une baisse de plus de 80% en 2018 à un record cette année et à une dégringolade. Avec la propriété et les actions, c’est un carburant de regret classique pour ceux qui « l’ont raté ».

Quand apparaît-il ? Comme l’explique cet article de la Chronique basque, ce n’est pas quelque chose d’exclusif aux opérations ponctuelles, il apparaît aussi en masse dans les derniers instants des grandes saisons haussières, lorsque le bruit atteint tous les coins des réseaux sociaux et des médias. Quand même le moins initié entre sur le marché parce qu’il sent qu’il lui manque quelque chose. C’est précisément l’effet d’attraction produit par Internet qui donne généralement le dernier coup de pouce à un actif performant avant qu’il ne commence à voir son prix baisser, ce qui fait que beaucoup sont piégés au plus haut point.

C’est la même chose qui s’est produite lorsque de nombreux investisseurs en crypto-monnaie ont atterri sur le marché fin 2017, à l’époque où Bitcoin approchait la barre des 20 000 €.

Le problème du FUD. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme commercial exclusif, le FUD C’est un autre phénomène qui gagne en importance relative sur le marché de l’investissement et qui est totalement complémentaire du FOMO, parfois une conséquence directe. Il vient de « Fear, Uncertainty, and Doubt » et est couramment utilisé dans les crypto-monnaies lorsque quelqu’un essaie de mettre en doute la viabilité d’un projet. Quelque chose comme « jeter de la merde » de quelque chose qui n’est pas basé sur les fondamentaux ou les graphiques, mais sur des nouvelles peu contrastées qui se répandent dans la jungle des réseaux sociaux pour que le prix de la devise baisse. Et dans de nombreuses occasions, ce sont généralement de simples opinions infondées. d’un certain caractère avec un pouvoir relatif.

Une façon d’expliquer le fonctionnement des marchés : tandis que d’une main l’incertitude et la peur sont semées, de l’autre on achète et accumule l’actif qu’on diffame et puis, une fois ce que l’on veut réalisé, reparler de lui avec l’intention que le prix monte. Le picaresque d’une vie appliqué au marché le plus sauvage.