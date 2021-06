Un contact d’urgence emmène Yahya Abdul-Mateen II dans la scène musicale underground d’Austin

Dwayne « The Rock » Johnson fait équipe avec son collaborateur fréquent Beau Flynn pour produire Personne à contacter en cas d’urgence, un film d’action original avec Yahya Abdul-Mateen II attaché à la vedette. Warner Bros. a repris le ton de l’équipe de rédaction de Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Abdul-Mateen sera également producteur exécutif. Pour l’instant, il n’y a pas de scénario écrit ou de réalisateur actuellement en vue. Personne à contacter en cas d’urgence est décrit comme un film d’action à haut niveau d’indice d’octane se déroulant sur la scène musicale underground d’Austin, au Texas. Aucun autre détail n’a été divulgué.

Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont précédemment écrit le drame juridique acclamé par la critique Le Mauritanien. Il mettait en vedette Jodie Foster, Tahar Rahim et Benedict Cumberbatch en tête. Le film était un concurrent majeur dans la saison des récompenses, remportant les nominations pour le meilleur film, le film britannique exceptionnel, le meilleur acteur dans un rôle principal, le meilleur scénario adapté et la meilleure photographie aux BAFTA. Haines et Noshirvani ont également écrit pour la télévision. ils ont créé les séries Amazon et BBC One Informateur avec Paddy Considine. Le duo écrit également Johnson’s Adam noir avec Adam Sztykiel.

Yahya Abdul-Mateen II a été en larmes ces derniers temps. Il a joué le rôle principal du Dr Manhattan dans la série limitée HBO Veilleurs qui lui a également valu un Emmy. Il a été acclamé par la critique pour avoir interprété l’activiste Bobby Seale dans le film très apprécié d’Aaron Sorkin. Le procès du Chicago 7. Il joue dans le prochain redémarrage de Candyman, le quatrième Matrice film, et George Millers Mad Max retombées Furiosa. Il semble également avoir de bonnes relations avec Warner Bros. car ils produisent les deux Matrice 4 et Furiosa. Il fait également partie de l’univers étendu DC de WB et a joué le célèbre méchant Black Manta en 2018. Aquaman.

Beau Flynn, via son FlynnPictureCo, fera équipe avec Johnson’s Seven Bucks Productions pour produire E urgence Contact. Johnson est copropriétaire de Seven Bucks avec son ex-femme Dany Garcia. Haines et Sohrab Noshirvani produiront également le film avec Scott Sheldon et Abdul-Mateen.

FlynnPictureCo. et Seven Bucks ont produit de nombreux films ensemble comme San Andreas et Gratte-ciel. Les deux sociétés produisent également la prochaine star de Dwayne Johnson et Emily blunt Croisière dans la jungle sortie sur Disney + et dans les salles le 30 juillet. Ils ont récemment terminé le tournage Avis rouge, un mât d’action mettant en vedette Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Seven Bucks productions également dans des œuvres cinématographiques, télévisées, live-action et d’animation. La compagnie a fait la comédie Jeune Rocher pour NBC.

L’émission a reçu des éloges pour être l’une des rares émissions à présenter des habitants des îles du Pacifique dans les rôles principaux. FlynnPictureCo. fait également la fonctionnalité de science-fiction Eau plate, avec Craig Zobel, le réalisateur des années 2020 Le Hun t et HBO Jument d’Easttown. La société a récemment lancé son premier podcast scénarisé à succès pour iHeart Media, Les monstres de demain, avec John Boyega et Darren Criss. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée mais Personne à contacter en cas d’urgence sortira probablement dans le courant de 2022. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Sujets : Contact d’urgence