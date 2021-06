Laurence Fishburne revient en tant que Bowery King dans John Wick 4

Un autre acteur revient pour le prochain John Wick 4. Laurence Fishburne a confirmé qu’il reprendra effectivement son rôle de Bowery King dans la suite à venir aux côtés de Keanu Reeves, qui incarnera à nouveau le célèbre assassin. La production du film est déjà en cours et Fishburne dit qu’il s’attend à « aller à Berlin dans quelques mois environ ».

Laurence Fishburne fait actuellement le tour de la presse pour promouvoir son nouveau film Netflix La route de glace. Lors d’un récent entretien, il a été interrogé sur son implication potentielle dans John Wick 4. L’acteur a confirmé qu’il y était et a partagé certaines de ses réflexions sur le script, avec un détail particulièrement intrigant qui ressort. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« J’ai lu le script. C’est vraiment, vraiment cool. Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond. C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il a avec un personnage dans en particulier avec qui, je pense, M. Watanabe joue… en est vraiment le cœur et l’âme. »

Les détails de l’intrigue, jusqu’à présent, ont été gardés sous clé. Mais cette partie de « M. Watanabe » vaut la peine de lever un sourcil. On pourrait penser que cela concerne l’acteur Ken Watanabe, de Début et Godzilla la célébrité. Cependant, le rapport note qu’il s’agit probablement d’un nouveau personnage dans l’univers de John Wick. Pas un nouvel acteur rejoignant le casting, comme les commentaires de Fishburne, tels que présentés, semblent le suggérer. En tout état de cause, cela signifie que M. Wick retrouvera quelqu’un de son passé, ce qui peut fournir des indices sur l’intrigue du film.

Le Bowery King est apparu pour la première fois dans John Wick : Chapitre 2 en tant qu’allié réticent de M. Wick. À la fin de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, lui et Wick cherchaient à se venger de la table haute. Compte tenu de la conclusion du film précédent, il serait difficile d’imaginer un scénario dans lequel Laurence Fishburne ne serait pas impliquée à un titre quelconque. Les autres membres de la distribution le long de la balade cette fois-ci incluent Donnie Yen (IP Man, Rogue One), Bill Skarsgard (Informatique, Méchants) et la chanteuse Rina Sawayama. Ian McShane devrait également revenir une fois de plus en tant que Winston, le propriétaire de l’hôtel The Continental.

Chad Stahelski revient pour diriger la suite après avoir dirigé les trois versements précédents. Lionsgate prévoit déjà John Wick 5, ainsi qu’une émission télévisée centrée sur The Continental. Keanu Reeves, quant à lui, sera vu plus tard cette année dans La matrice 4. À un moment donné, les deux films allaient sortir dans les salles le même jour, mais 2020 a tout gâché. Malheureusement, Laurence Fishburne ne reviendra pas en tant que Morbius dans la suite de science-fiction tant attendue. Mais les acteurs se réuniront assez tôt pour plus d’action sur grand écran. John Wick 4 devrait actuellement sortir en salles le 27 mai 2022. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets : John Wick 4, John Wick